Due giornate dedicate alla natura, alla formazione e alla valorizzazione del territorio. Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria hanno piantato i loro alberi, diventandone simbolicamente custodi

Ci sono iniziative che lasciano un segno non soltanto nel territorio, ma soprattutto nella coscienza di una comunità. È il caso della Festa dell’Albero, che il 20 e 21 novembre ha animato Santo Stefano in Aspromonte con due giornate dedicate alla tutela dell’ambiente, alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e alla riscoperta del valore del patrimonio naturale.

Un appuntamento che ha saputo coinvolgere bambini, genitori, istituzioni, professionisti e cittadini, trasformando la piantumazione di un albero in un gesto dal profondo significato educativo e sociale.

La piantumazione con gli alunni

La prima giornata, venerdì 20 novembre, ha visto protagonisti tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, impegnati nella piantumazione di nuovi alberi. A ciascuna pianta è stata applicata un’etichetta con il nome della specie e quello del bambino che si prenderà cura di essa. Non una semplice attività scolastica, dunque, ma un vero e proprio patto con la natura: ogni bambino avrà il compito simbolico di seguire la crescita del proprio albero, imparando che il rispetto dell’ambiente passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

Il convegno sulla tutela del patrimonio boschivo

La seconda giornata, sabato 21 novembre, è stata dedicata al momento formativo e di approfondimento, con un convegno tenuto dal dottor Antonino Sgrò, già presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Reggio Calabria. Un incontro di grande interesse, che ha visto la partecipazione dei bambini, dei genitori e di una platea numerosa, composta anche da persone giunte da Reggio Calabria e da altri centri, a conferma dell’attenzione e della sensibilità che il tema della tutela ambientale continua a suscitare.

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto e conoscenza, durante la quale il valore degli alberi, la salvaguardia del patrimonio boschivo e il rapporto tra uomo e natura sono stati al centro della riflessione.

All’incontro sono intervenuti il consigliere comunale e referente di plesso Marco Musolino, don Vincenzo Attisano, il dottor Stefano Poeta, agronomo e presidente dell’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), il dottor Alfredo Vadalà, presidente dell’Accademia Aspromontana della Cultura, e i consiglieri comunali Mimma Vitale, Rosa Morabito e Rocco D’Agostino.

Presente anche la dottoressa Sabrina Santagati, in rappresentanza del Campo Scout Aspromonte. Proprio nel corso dell’iniziativa è stato dedicato un momento particolarmente significativo a Mannoli, presso il Campo Scout Aspromonte, dove è stato piantumato un ulteriore albero. Un gesto che rafforza il messaggio della manifestazione e coinvolge una realtà importante per la formazione, l’aggregazione dei giovani e la promozione dei valori dello scoutismo, da sempre legati al rispetto della natura e alla vita all’aria aperta.

A moderare il convegno è stato il vicesindaco Diego Coppola, al quale va riconosciuto il merito di aver promosso e sostenuto un’iniziativa capace di mettere in rete competenze, istituzioni, scuola e associazioni, dando vita a un momento di autentica partecipazione collettiva.

Un ringraziamento particolare va anche alle ragazze del Servizio Civile, Irene, Alessia, Roberta, Graziana e Paola, per la preziosa collaborazione, la disponibilità e il supporto offerto nelle due giornate, contribuendo alla buona riuscita della manifestazione.

Il ringraziamento al Servizio Civile e il ruolo dell’Amministrazione

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione e valorizzazione del territorio portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Malara, impossibilitato a partecipare alle giornate per impegni familiari. Un percorso che punta a fare di Santo Stefano in Aspromonte un luogo sempre più curato, pulito, accogliente e vivibile, dove la tutela dell’ambiente, il decoro e la valorizzazione delle risorse naturali rappresentino elementi fondamentali della qualità della vita. Un territorio da vivere ogni giorno, ma anche da preservare e rendere sempre più attrattivo per chi lo sceglie e per chi lo visita.

In entrambe le giornate è stata presente anche l’Arma dei Carabinieri Forestali, la cui partecipazione ha ulteriormente sottolineato l’importanza della cultura della prevenzione, della tutela del patrimonio boschivo e della salvaguardia dell’ecosistema.

La manifestazione si è conclusa sabato con la consegna degli attestati ai bambini, a suggellare il loro coinvolgimento e l’impegno assunto nei confronti degli alberi piantumati.

Quella di Santo Stefano in Aspromonte è stata, dunque, molto più di una celebrazione: è stata un’occasione per costruire consapevolezza, rafforzare il senso di appartenenza e ricordare che la tutela dell’ambiente non può essere affidata soltanto alle istituzioni, ma richiede la partecipazione di tutti.

Perché un albero piantato oggi non è soltanto una promessa di verde in più: è un investimento sul futuro, un insegnamento che crescerà nel tempo e un segno concreto dell’amore per la propria terra.