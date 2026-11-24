Ci sono storie nel calcio che vanno oltre il rettangolo di gioco, fatte di sacrifici, sogni e decisioni difficili. Quella di Samuel Postorino, giovane talento classe 2007, è una di queste. Una carriera costruita attraverso alcuni dei più importanti settori giovanili italiani, fino a raggiungere il professionismo. Poi, proprio quando il sogno sembrava diventare realtà, una decisione tanto sofferta quanto coraggiosa: rinunciare a un contratto appena firmato con il Grosseto, in Serie C, per tornare in Calabria e stare vicino al padre alle prese con problemi di salute. Una scelta che racconta molto dell’uomo, prima ancora che del calciatore.

Dalla Reggina all’Udinese: un percorso nei grandi vivai italiani

La storia calcistica di Samuel comincia con la maglia della Reggina, società nella quale cresce compiendo l’intera trafila del settore giovanile. Anni fondamentali per la sua formazione, durante i quali emergono qualità che attirano l’attenzione di club importanti. Arriva così il passaggio alla Reggiana, dove disputa il campionato Under 17 di Serie A e B, prima di approdare alla Lazio, altra realtà di grande tradizione calcistica.

La successiva esperienza all’Udinese rappresenta un ulteriore salto di qualità. Due stagioni in Friuli, culminate nell’ultimo anno con prestazioni di rilievo nella formazione Primavera, dove Samuel riesce a mettere in mostra tutto il proprio potenziale. Un percorso di crescita importante, segnato anche da numerosi infortuni che ne hanno più volte rallentato l’ascesa. Difficoltà affrontate sempre con determinazione, senza perdere la voglia di lavorare e dimostrare il proprio valore.

Il Grosseto e la scelta di tornare a casa

Nell’estate del 2026 arriva la grande occasione: il Grosseto gli offre un contratto per affrontare il campionato di Serie C. Per Samuel è il coronamento di anni di sacrifici, allenamenti e trasferimenti lontano da casa. Il primo vero passo nel calcio dei grandi. Ma proprio in quel momento la vita lo mette davanti a una scelta difficile. Le condizioni di salute del padre lo spingono a riconsiderare le proprie priorità. Decide così di rinunciare al contratto appena sottoscritto e di rientrare in Calabria, lasciandosi alle spalle un’opportunità professionistica inseguita per anni. Non una resa, ma una decisione consapevole, dettata da valori che vanno oltre qualsiasi ambizione sportiva.

Il Catona, Michele Cotroneo e una nuova ripartenza

Tornato nella sua terra, Samuel trova una porta immediatamente aperta. Ad accoglierlo è il Catona Calcio, formazione impegnata nel campionato regionale di Promozione, grazie alla disponibilità del direttore Michele Cotroneo, caro amico di famiglia.

Cotroneo conosce bene il ragazzo, il suo percorso e soprattutto le sue qualità. Comprende il momento delicato e non vuole che questa parentesi possa trasformarsi in un allontanamento dal calcio. Gli offre così la possibilità di continuare ad allenarsi e giocare, mantenendo viva la passione che lo accompagna fin da bambino. Un gesto di amicizia e sensibilità che Samuel ripaga immediatamente sul terreno di gioco.

Prestazioni da categoria superiore: Samuel trascina il Catona

L’impatto con il campionato di Promozione è praticamente immediato. Partita dopo partita, Samuel mette in mostra qualità tecniche, personalità, visione di gioco e una maturità calcistica difficilmente riscontrabili alla sua età.

Esterno di centrocampo completo, capace di abbinare velocità, tecnica individuale, qualità nell’uno contro uno e grande capacità di incidere negli ultimi metri, Postorino dimostra di possedere caratteristiche decisamente superiori alla categoria.

Esordio con un gol pazzesco nella sfida con il Val Gallico e adesso bastano i numeri delle ultime tre partite per comprenderne l’incisività: due assist, due calci di rigore procurati e un gol annullato, ai quali si aggiungono giocate di qualità e una presenza costante nelle azioni offensive della squadra. Ciò che impressiona maggiormente è la naturalezza con cui riesce a fare la differenza, forte dell’esperienza maturata in contesti calcistici di alto livello.

Il Catona occupa attualmente la quinta posizione in classifica e Samuel si sta ritagliando un ruolo da protagonista in una squadra che può guardare con ambizione al prosieguo della stagione.

Serie D ed Eccellenza sulle sue tracce: il Catona riuscirà a trattenerlo?

Prestazioni di questo livello, inevitabilmente, non passano inosservate. Diverse società di Serie D e dell’Eccellenza calabrese avrebbero già manifestato interesse per il giovane esterno, individuando in lui un profilo di assoluto valore per qualità tecniche, formazione ed esperienza. E adesso la situazione potrebbe capovolgersi.

Se inizialmente è stato il Catona a offrire a Samuel l’opportunità di continuare a giocare, oggi potrebbe essere proprio la società catonese a dover fare il possibile per trattenerlo. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo, che continua a considerare prioritario rimanere vicino alla propria famiglia. Una circostanza che potrebbe favorire la sua permanenza, nonostante le attenzioni di club più ambiziosi.

Per i tifosi del Catona, intanto, ogni partita rappresenta l’occasione per ammirare un giovane che sembra avere tutte le carte in regola per tornare presto su palcoscenici importanti.

Un futuro ancora tutto da scrivere

La storia di Samuel Postorino dimostra che il valore di un calciatore non si misura soltanto attraverso presenze, gol, assist o contratti firmati. Conta anche il carattere, la capacità di superare gli ostacoli e il coraggio di affrontare le scelte più difficili.

A soli diciannove anni, Samuel ha già conosciuto realtà calcistiche prestigiose, superato infortuni e raggiunto il professionismo. Oggi sta dimostrando che il talento non si perde cambiando categoria e che, talvolta, anche un passo indietro può rappresentare l’inizio di qualcosa di importante.

Il futuro potrebbe riportarlo presto nel calcio che conta. Le qualità ci sono, così come la determinazione e la voglia di continuare a crescere. Per il momento il Catona può godersi un calciatore capace di fare la differenza e di contribuire concretamente alle ambizioni della squadra.

Perché il calcio è fatto di sogni, ma anche di scelte. E Samuel Postorino ha dimostrato che si può mettere la famiglia al primo posto senza smettere di inseguire il proprio futuro.