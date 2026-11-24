Dodici piedi, sei teste e un vortice che inghiotte il mare tre volte al giorno: cosa dice l'Odissea su Scilla e Cariddi e perché il mito è legato allo Stretto

Scilla e Cariddi sono i due mostri dello Stretto di Messina che l’Odissea di Omero colloca ai lati di un passaggio stretto: da una parte una creatura con dodici piedi e sei teste, dall’altra un vortice che inghiotte il mare. Per la tradizione quel luogo è lo Stretto che oggi separa Reggio Calabria dalla Sicilia, e il nome del mostro è rimasto alla cittadina di Scilla, sulla Costa Viola.

Il racconto è nel dodicesimo canto del poema, nelle istruzioni che la maga Circe dà a Ulisse prima di ripartire. Qui sotto cosa dice il testo, cosa ne scrive l’Enciclopedia Treccani e dove il mito si incontra con il paesaggio di oggi.

In breve

Nell’Odissea Scilla ha dodici piedi, sei colli con sei teste e tre file di denti per bocca; Cariddi inghiotte e rigetta il mare tre volte al giorno

Circe consiglia a Ulisse di passare vicino a Scilla: perdere sei compagni è meglio che perderli tutti

Per la Treccani Cariddi è il mitico vortice dello Stretto di Messina, di fronte alla rupe di Scilla

Chi sono Scilla e Cariddi nell’Odissea

Nel dodicesimo canto Circe descrive a Ulisse due scogli, uno di fronte all’altro. Nel primo si apre una caverna oscura che, dice Circe, nemmeno la freccia di un giovane arciero lanciata dalla nave raggiungerebbe. Lì vive Scilla, la cui voce somiglia al guaito di un cucciolo ma che è un mostro orribile. Nella traduzione di Ippolito Pindemonte (1822) la descrizione è questa:

«Dodici ha piedi, anterïori tutti, / Sei lunghissimi colli, e su ciascuno / Spaventosa una testa» – così Circe descrive Scilla nel XII canto, nella versione di Ippolito Pindemonte.

Ogni bocca ha una triplice fila di denti. Scilla resta con metà del corpo nella grotta e allunga le teste per catturare delfini e creature marine ancora più grandi. Nessun marinaio, dice Circe, è mai passato senza perdere uomini: per ogni bocca che si apre, un uomo rapito dalla nave.

Cos’è Cariddi e perché è legata allo Stretto

Il secondo scoglio, più basso, ha in cima un grande fico selvatico. Ai suoi piedi, racconta il poema, Cariddi ingoia il mare scuro: lo rigetta tre volte al giorno e tre volte lo assorbe. Circe avverte Ulisse di non avvicinarsi mentre inghiotte, perché nemmeno Nettuno potrebbe salvarlo.

L’Enciclopedia Treccani definisce Cariddi il nome del mitico, pericoloso vortice nello stretto di Messina, di fronte alla rupe di Scilla, ricordato nel XII canto dell’Odissea e nel mito degli Argonauti. È questo il legame con la geografia: la tradizione identifica il passaggio con lo Stretto, che il FAI ricorda come già chiamato Stretto di Scilla.

Cosa fa Ulisse: perché sceglie Scilla

Circe consiglia di avvicinarsi a Scilla e passare in fretta: perdere sei compagni, dice, è meglio che perdere tutta la nave. Ulisse passa dal lato di Scilla e vede il mare di Cariddi ribollire, con gli spruzzi che arrivano fino alla cima dei due scogli. Mentre l’equipaggio guarda il vortice, Scilla rapisce sei dei compagni più forti.

È un passaggio che il poema ricorda come una delle scene più dolorose del viaggio: Ulisse racconta di averli visti agitare braccia e gambe in aria, mentre lo chiamavano per l’ultima volta. Il testo integrale della traduzione è consultabile su Wikisource/Libro_XII).

C’è un’altra Scilla? La variante di Ovidio

Nell’antichità il nome indicava anche un’altra figura. L’Enciclopedia Italiana del 1936 distingue Scilla figlia di Niso, re di Megara, dal mostro marino omerico, e ricorda che già gli antichi le confondevano. Secondo una versione citata dalla stessa voce, il mostro sarebbe stato in origine una bellissima vergine trasformata per la gelosia della maga Circe o di Anfitrite, come racconta Ovidio nelle Metamorfosi.

Dove si incontra il mito a Scilla oggi

A circa 20 chilometri a nord di Reggio Calabria, secondo il FAI, il Castello Ruffo sorge sul Promontorio Scillèo e divide le due spiagge di Marina Grande e di Chianalea; l’edificio conserva torrioni, cortine e feritoie e l’ingresso porta lo stemma dei Ruffo con la lapide del restauro cinquecentesco.

Domande frequenti

Chi sono Scilla e Cariddi?

Due mostri dell’Odissea: Scilla, creatura con dodici piedi, sei teste e tre file di denti, vive in una caverna; Cariddi è il vortice che ingoia e rigetta il mare tre volte al giorno. Li incontra Ulisse nel dodicesimo canto.

Dove si trovano Scilla e Cariddi?

Per la tradizione, lo Stretto di Messina: la Treccani definisce Cariddi il vortice dello Stretto di fronte alla rupe di Scilla. Il nome Scilla è rimasto alla cittadina sulla Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria.

Quanti compagni perde Ulisse?

Sei, rapiti da Scilla mentre l’equipaggio guarda il vortice di Cariddi. Circe aveva spiegato che era il male minore, rispetto a perdere tutta la nave.