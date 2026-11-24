Serra, punto ristoro, percorsi e strutture completati. Restano gli ultimi interventi sul verde, con la possibile conclusione dei lavori entro gennaio. Un nuovo polmone verde per la zona sud della città - FOTO

Un nuovo grande spazio verde nel cuore della zona sud di Reggio Calabria. Un luogo destinato a diventare punto di riferimento per famiglie, giovani, studenti e cittadini, ma anche un centro dedicato alla valorizzazione delle eccellenze agricole del territorio.

A due anni dall’avvio dei lavori, il nuovo Orto botanico di Viale Calabria è ormai vicino al completamento. Il progetto di riqualificazione dell’area, adiacente alla sede Atam, sta assumendo una forma sempre più definita e le immagini dello stato attuale del cantiere testimoniano i notevoli passi avanti compiuti.

Le opere principali sono state ultimate: la grande serra, il punto ristoro, i muri perimetrali, le recinzioni e il recupero dell’edificio esistente. Anche i percorsi interni sono già ben riconoscibili. Adesso l’attenzione si concentra soprattutto sulla sistemazione del verde, ultimo passaggio per completare la trasformazione dell’area.

Un intervento atteso da tempo, che restituirà alla collettività uno spazio dalle grandi potenzialità, per anni rimasto poco valorizzato.

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Il cantiere, avviato ufficialmente nel novembre 2024, si trova dunque nella fase finale.

Osservando lo stato attuale dell’intervento, la conclusione dei lavori potrebbe arrivare entro la fine di gennaio 2027, qualora le operazioni proseguissero con il ritmo attuale. Una previsione indicativa, in attesa di comunicazioni ufficiali sul cronoprogramma definitivo e sulla successiva apertura al pubblico.

Il risultato è già visibile. Dove prima si trovava un’area verde scarsamente fruibile, oggi sta nascendo un parco urbano con strutture moderne, spazi attrezzati e percorsi immersi nella vegetazione.

L’intervento rientra in un più ampio investimento da 12 milioni di euro finanziato attraverso risorse Pnrr, che comprende anche la riqualificazione dell’area di Foro Boario e della sede Atam.

Un progetto frutto della sinergia tra Città metropolitana, Comune di Reggio Calabria, Camera di commercio e Università Mediterranea, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare un luogo strettamente legato alla storia agricola e scientifica della città.

Una grande serra, il bergamotto e gli spazi per la didattica: ecco come sarà il parco

Il nuovo Orto botanico non sarà soltanto un giardino pubblico, ma uno spazio capace di coniugare natura, ricerca, cultura e socialità.

Cuore del progetto è la grande serra, già realizzata, caratterizzata da una struttura trasparente che si inserisce nel contesto naturale circostante.

Secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, la serra potrà ospitare attività didattiche, incontri ed eventi, con la possibilità di utilizzare gli spazi anche per iniziative culturali e momenti di aggregazione.

Grande attenzione sarà riservata alle essenze agrumarie tipiche del territorio reggino, a partire dal bergamotto, attraverso un campo sperimentale e percorsi dedicati alla conoscenza della biodiversità.

Il progetto prevede infatti la presenza di aree per lo studio delle coltivazioni, percorsi didattici e spazi destinati alla ricerca, con il coinvolgimento dell’Università Mediterranea.

Una funzione che rende l’intervento particolarmente significativo: non soltanto un luogo dove passeggiare e trascorrere il tempo libero, ma anche un’opportunità per avvicinare studenti e visitatori alle produzioni agricole che rappresentano l’identità del territorio.

A completare il parco saranno le aree verdi attrezzate, i percorsi pedonali, gli spazi per la socialità e il punto ristoro, la cui struttura risulta già completata.

Anche l’edificio esistente è stato recuperato e, secondo il progetto, sarà destinato a funzioni di accoglienza, esposizione e servizi.

Un nuovo volto per la zona sud: due parchi a poca distanza

L’importanza dell’intervento va oltre il perimetro dell’Orto botanico.

La sua realizzazione contribuirà infatti a cambiare il volto di un intero quadrante urbano, in una zona densamente abitata che potrà finalmente contare su un nuovo spazio pubblico dedicato al verde e alla socialità.

A circa cento metri di distanza è inoltre in costruzione il nuovo parco del rione Ceci, un altro intervento che si inserisce nel percorso di riqualificazione della zona sud.

La presenza ravvicinata di queste due aree verdi rappresenta un’opportunità importante per il quartiere, anche nella prospettiva di una maggiore vivibilità degli spazi urbani.

Due luoghi che potranno diventare punti di incontro, aggregazione e svago, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei residenti e offrendo nuove occasioni di frequentazione di questa parte della città.

Verso l’inaugurazione: le ultime attenzioni per valorizzare l’intera area

Con i lavori ormai in dirittura d’arrivo, sarà importante accompagnare l’apertura del nuovo Orto botanico con alcuni interventi di completamento anche nelle immediate vicinanze.

In particolare, via Furnari e via Pisa, le strade che costeggiano il parco, potrebbero beneficiare di una sistemazione del manto stradale, interessato anche dagli scavi per le reti di servizio, e di una migliore organizzazione della segnaletica orizzontale, con attraversamenti pedonali e stalli per la sosta.

Interventi che consentirebbero di valorizzare ulteriormente quanto realizzato all’interno del parco, rendendo più ordinato e funzionale anche il contesto circostante.

Un altro aspetto riguarda il futuro punto ristoro, per il quale sarà importante definire per tempo le modalità di gestione, così da renderlo operativo possibilmente in contemporanea con l’apertura al pubblico.

Il render, da progetto, del nuovo Orto botanico

La riqualificazione dell’Orto botanico potrebbe inoltre rappresentare l’occasione per rilanciare una riflessione più ampia sul futuro del Viale Calabria e sulle possibilità di recuperare i finanziamenti destinati al suo ammodernamento.

Reggio Calabria quindi si prepara a recuperare un altro importante spazio verde, destinato a unire la bellezza della natura alla storia, alla ricerca e alle tradizioni del territorio.

Dopo anni di attesa, il nuovo Orto botanico è vicino a diventare realtà. E la sua apertura rappresenterà un ulteriore passo nella trasformazione della zona sud della città.