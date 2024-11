Reggio, al via i lavori di riqualificazione dell’Orto botanico di Viale Calabria

“Abbiamo investito complessivamente 12 milioni di euro, all’interno dei progetti Pnrr, per riqualificare questo parco e la sede di Foro Boario dell’Atam, con una sinergia istituzionale che coinvolge la Camera di commercio e l’Università con le quali stiamo realizzando numerosi progetti positivi per il territorio”.

“Entro 400 giorni, ci ha rassicurato la ditta – ha concluso Falcomatà – riconsegneremo alla nostra città un altro parco, un’altra area verde, dedicato anche ad aspetti didattici, poiché questo giardino sarà a disposizione dei nostri ragazzi e delle scuole”.

“Questo progetto – ha evidenziato Antonino Tramontana – tende anche al rilancio della Stazione sperimentale delle essenze, una delle nove presenti in Italia, dedicata alla valorizzazione e alla ricerca di tutto il comparto agrumicolo dell’area metropolitana. Qui nascerà non solo un orto botanico, ma un vero e proprio parco urbano, aperto anche ai turisti e a tutti coloro che vorranno visitare e conoscere tutte le nostre specialità agrumicole, partendo dal bergamotto, potendole vedere dal vivo. Non secondario sarà anche l’aspetto della ricerca sul comparto agrumicolo, grazie alla presenza del dipartimento di Agraria della Mediterranea”.