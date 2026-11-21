Un luogo che dal 1960 custodisce ricordi e storie di generazioni di reggini. Oggi le Terrazze dell'Oasi riaprono completamente rinnovate, tra design, buona cucina e una vista mozzafiato sulla Sicilia

Alcuni luoghi non hanno bisogno di presentazioni. Basta pronunciarne il nome per far riaffiorare un ricordo, una serata speciale, un’estate trascorsa con gli amici o una cena davanti al mare. L’Oasi di Reggio Calabria è uno di questi. Un pezzo di storia della città, un luogo che ha accompagnato intere generazioni e che oggi si presenta ai reggini con un volto nuovo, senza perdere la propria anima.

Le Terrazze dell’Oasi hanno riaperto le porte al pubblico, dopo un importante intervento di riqualificazione che segna la terza fase del progetto di rinnovamento dell’intera struttura. Un ambiente completamente ripensato, moderno, elegante e accogliente, dove il panorama dello Stretto continua a essere il protagonista assoluto.

Ma dietro questa trasformazione non ci sono soltanto lavori, arredi e nuovi spazi. C’è il desiderio di custodire una storia lunga oltre sessant’anni e, allo stesso tempo, scriverne un nuovo capitolo.

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Quel tramonto sullo Stretto che continua a emozionare

A raccontarlo è Antonio Cormaci, imprenditore reggino e gestore dell’Oasi:

“C’è un momento, la sera, in cui il cielo di Reggio si tinge di rosa e le luci della Sicilia cominciano ad accendersi dall’altra parte dello Stretto. Dalle vetrate delle Terrazze dell’Oasi viene naturale fermarsi un istante a guardare. Anche a noi, che questo mare lo conosciamo da sempre”.

È da questa immagine che parte il racconto di Cormaci. Un’immagine familiare a chi vive a Reggio Calabria, ma che conserva ogni volta qualcosa di speciale. Il tramonto sullo Stretto, le luci della costa siciliana, il mare che cambia colore. Uno spettacolo che oggi si può ammirare anche dall’interno delle nuove Terrazze, attraverso le ampie vetrate che accompagnano lo sguardo verso il panorama. Ed è proprio il rapporto con il mare ad aver guidato la riqualificazione: rinnovare gli ambienti senza togliere spazio a ciò che da sempre rende unica questa location.

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Dal 1960 a oggi: una storia che continua a vivere

Un patrimonio di ricordi che la nuova gestione ha scelto di rispettare, accompagnandolo verso una nuova stagione.

“Su questa terrazza affacciata sul mare, nata nel 1960, si sono incontrate generazioni di reggini. Oggi, nel riaprirla, abbiamo completato la terza fase della ristrutturazione dell’intera struttura. Ci siamo chiesti come rinnovare un luogo così caro e far sì che, entrando, ci si sentisse ancora a casa”.

Una domanda che racchiude la sfida più importante del progetto: cambiare tutto ciò che serve, conservando ciò che conta davvero.

Dopo gli interventi che hanno interessato il Molo 74 e Casa Flambè, il percorso di riqualificazione prosegue dunque con le Terrazze, uno degli ambienti più rappresentativi dell’Oasi.

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Legno, luci soffuse e grandi vetrate: il nuovo volto delle Terrazze

Il risultato è uno spazio che punta sull’eleganza senza rinunciare al calore dell’accoglienza. Il legno diventa protagonista degli arredi, i tessuti ammorbidiscono l’atmosfera e l’illuminazione accompagna la serata senza rubare la scena al panorama.

“Abbiamo scelto il calore del legno, la morbidezza dei tessuti e una luce gentile che accompagna la cena e lascia spazio al panorama”, spiega Cormaci.

Ogni elemento contribuisce a creare un ambiente contemporaneo, ma capace di trasmettere familiarità.

Le nuove Terrazze sono inoltre completamente climatizzate, per garantire comfort durante tutto l’anno. Una scelta che rafforza la volontà di superare l’immagine dell’Oasi come locale esclusivamente estivo.

Che sia una sera di novembre, una giornata d’inverno o un appuntamento primaverile, il mare resta sempre lì, a pochi passi dai tavoli.

Sushi bar e pizzeria a vista: anche la cucina diventa spettacolo

Il rinnovamento delle Terrazze passa anche dalla proposta gastronomica. All’interno della nuova sala trovano spazio un sushi bar a vista e una pizzeria a vista, due ambienti che permettono agli ospiti di osservare da vicino la preparazione dei piatti.

“Nel sushi bar a vista potete apprezzare da vicino le materie prime che scegliamo e la cura con cui vengono lavorate. Dalla pizzeria, anch’essa a vista, arriva il profumo dell’impasto appena sfornato”, racconta Cormaci.

Una proposta che si completa con il ristorante, dove trovano spazio piatti di carne, pesce e primi della tradizione, accanto a interpretazioni più creative.

La filosofia è quella di offrire tante esperienze gastronomiche in un unico luogo, lasciando a ogni ospite la libertà di scegliere.

L’Oasi guarda oltre l’estate: una scommessa anche sul turismo di Reggio Calabria

Nelle parole di Antonio Cormaci emerge anche un altro aspetto del progetto. Un’ambizione che va oltre la ristorazione e riguarda il rapporto tra la città e il suo potenziale turistico.

Reggio Calabria è una città che può offrire emozioni in ogni periodo dell’anno. Il suo mare, il clima, i tramonti e il paesaggio dello Stretto non appartengono soltanto all’estate. E proprio da questa consapevolezza nasce la volontà di rendere l’Oasi un luogo da vivere dodici mesi all’anno.

“Questo passo nasce anche dall’amore per Reggio Calabria. Ci piacerebbe che sempre più viaggiatori la scegliessero anche fuori stagione e scoprissero quanto può essere dolce una sera di novembre sullo Stretto. E che, una volta tornati a casa, avessero voglia di raccontarla”.

Un pensiero che mette al centro l’accoglienza e la possibilità di contribuire, attraverso un’attività privata, alla valorizzazione del territorio.

“È il piccolo contributo che vogliamo dare al futuro turistico della nostra città, facendo bene ciò che amiamo di più: accogliervi”.

Un messaggio che racconta una visione precisa: investire nella bellezza di Reggio, valorizzando luoghi che appartengono alla memoria collettiva e rendendoli attrattivi anche per chi arriva da fuori.

Una nuova stagione per l’Oasi, tra ricordi e futuro

La riapertura delle Terrazze rappresenta un altro traguardo nel percorso intrapreso dalla gestione Cormaci. Ma il progetto non si ferma qui. La proprietà ha già annunciato ulteriori novità, che accompagneranno il futuro della struttura e arricchiranno l’esperienza degli ospiti.

Intanto, le nuove Terrazze sono pronte ad accogliere i reggini e i visitatori, offrendo un ambiente rinnovato in cui il piacere della buona cucina incontra uno dei panorami più suggestivi della città. E forse il senso più profondo di questa riapertura è racchiuso proprio nelle ultime parole di Antonio Cormaci:

“Abbiamo ancora tante novità in serbo per voi. Intanto, il nostro desiderio è semplice. Che vi sediate a uno di questi tavoli, alziate gli occhi verso il mare e pensiate, anche solo per un momento, che bello essere qui”.

Perché ci sono luoghi che cambiano aspetto, ma continuano a farci sentire a casa. E le Terrazze dell’Oasi vogliono tornare a essere proprio questo: un posto in cui ritrovarsi, guardare il mare e riscoprire il piacere di essere a Reggio Calabria.

“Ci vediamo all’Oasi”.