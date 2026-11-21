Fichi secchi, frutta secca, agrumi, vincotto e miele: i quattro dolci natalizi calabresi più tipici e il loro posto nell'elenco dei prodotti tradizionali

In Calabria il Natale si riconosce dai dolci. Petrali, turdilli, mostaccioli e pitta ‘mpigliata tornano ogni anno nelle case e nelle pasticcerie e compaiono tutti nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Calabria riportato dall’opuscolo Arsac del 2023, l’azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese. Alla base ci sono pochi ingredienti poveri e di stagione: fichi secchi, frutta secca, agrumi, vincotto e miele.

In breve

I dolci di Natale calabresi più tipici sono petrali, turdilli, mostaccioli e pitta ‘mpigliata

Gli ingredienti ricorrenti sono fichi secchi, frutta secca, agrumi, vincotto e miele

Tutti e quattro sono nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (dati aggiornati al 21 novembre 2026, ultima revisione dell’elenco richiamata dall’Arsac: 26 maggio 2023)

Quali sono i dolci di Natale tipici della Calabria

Secondo la guida di Italia.it dedicata ai dolci natalizi del Sud, la tavola calabrese di dicembre si regge su uvetta, frutta secca, agrumi, fichi, vincotto e miele. Cambiano le forme e le zone, non la dispensa.

Il confine tra un dolce e l’altro è spesso nel nome: lo stesso biscotto ripieno cambia denominazione da un paese all’altro, e anche la ricetta di una famiglia può differire da quella della casa accanto.

Cosa sono i petrali di Reggio Calabria

I petrali sono mezzelune di pasta frolla ripiene di fichi secchi, noci, mandorle, uvetta, scorze di agrumi e un goccio di vino cotto. Sono il dolce simbolo del Natale a Reggio e, come aveva raccontato CityNow a dicembre 2025 riprendendo un articolo del Gambero Rosso, si preparano nei primi giorni di dicembre e accompagnano le feste fino all’Epifania.

Il ripieno deve riposare: secondo una ricetta pubblicata da GreenMe nel dicembre 2024 si lascia macerare per 3 o 4 giorni, poi si bolle cinque minuti prima di riempire la frolla. Le versioni sono molte: glassa bianca, cioccolato, codette colorate oppure nessuna copertura.

Attorno al nome circola una leggenda: si racconta che i petrali siano nati da un prete e dalla sua perpetua, che li preparavano come dono natalizio per i fedeli. Variano anche i nomi, che nel Reggino sono pretali, nella Locride sammàrtini e nel Cosentino chinulilli.

Come si preparano i turdilli

I turdilli sono pezzetti di pasta fritti e passati nel miele. Si cominciano a preparare per l’Immacolata, l’8 dicembre, e si continua fino all’Epifania. Le versioni più note sono quelle di Crotone e di Cosenza.

Le antiche ricette, ricordava CityNow nella ricetta dei turdilli con il miele, non prevedevano il lievito ma solo uova, farina e vino, addolciti con miele o vincotto e cannella. Un’altra versione colorata era stata pubblicata nel 2016.

Che differenza c’è tra mostaccioli e pitta ‘mpigliata

I mostaccioli sono biscotti duri di varie forme, fatti con miele, farina, cannella e chiodi di garofano, molto simili a quelli di Campania e Puglia.

La pitta ‘mpigliata è invece una sfoglia ripiena di frutta secca, vermut, succo di mandarino, spezie e miele. Italia.it la indica come originaria di San Giovanni in Fiore e diffusa in tutta la provincia di Cosenza; nell’area di Catanzaro si trova la variante pitta ‘nchiusa e a Reggio Calabria la pitta di San Martino, anch’essa nell’elenco dei prodotti tradizionali.

Domande frequenti

Quali sono i dolci di Natale calabresi più tipici?

Petrali, turdilli, mostaccioli e pitta ‘mpigliata. Sono tutti inseriti nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Calabria riportato dall’Arsac e si basano su fichi, frutta secca, agrumi, vincotto e miele.

Quando si preparano i petrali?

A Reggio Calabria nei primi giorni di dicembre, perché il ripieno deve riposare qualche giorno prima di riempire la frolla. Poi accompagnano le feste fino all’Epifania, a colazione, a merenda e a fine pasto.

Cosa vuol dire prodotto agroalimentare tradizionale?

A differenza di DOP, IGP e STG, che seguono un disciplinare con controlli ufficiali, i PAT sono inseriti in un elenco del Ministero dell’Agricoltura diviso per regione e aggiornato periodicamente.