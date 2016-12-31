Come si cucinano i colorati ‘Turdilli’ natalizi? Ecco la ricetta

Oggi i protagonisti indiscussi sono i turdilli, dolci sfiziosi e colorati, che vengono chiamati in diversi modi, come ad esempio crustuli o cannariculi.

La ricetta dei turdilli di Natale

La ricetta è originaria di Cosenza ed è davvero antichissima, tramandata di generazione in generazione. Per la loro composizione si usano prodotti della terra che in qualsiasi casa durante i tempi antichi si trovavano: buon olioextravergine, il vino, la farina e il vino cotto per addolcirli.

Un piatto povero dunque, ma dal sapore unico e fortemente tradizionale, che proprio per questo non può mancare sulle tavole dei calabresi durante le festività natalizie, dall’Immacolata, fino all’Epifania.

I turdilli possono essere fatti in tantissime variazioni: al vino cotto, in alternativa passati nel miele caldo o ancora nel miele di fichi.

Oggi vi proponiamo la ricetta dei turdilli calabresi al miele:

Ingredienti

750 g di farina 00

1 bicchierino di anice

1 bicchiere di olio d’oliva

1 bicchiere e 1/2 di vermut

1 cucchiaio di cannella

3 cucchiai di zucchero

olio abbondante per friggere

miele d’api e miele di fichi per ricoprire e diavoletti per guarnire.

Preparazione

Sistemare in una ciotola la farina 00, 3 cucchiai di zucchero e 1 cucchiaio di cannella, un bicchierino d’anice, e il liquido: 1 bicchiere e mezzo di vermut e un bicchiere di olio d’oliva precedentemente miscelati su fiamma bassa per 7-8 minuti. Aiutarsi con la paletta.

Passare l’impasto sulla spianatoia, aggiungere la restante farina ed impastare velocemente.

L’impasto risulterà morbido e non appiccicoso. Dividere la pasta in quattro parti.

Cominciare a fare un cordolo di pasta e tagliarla a pezzetti poco più grandi degli gnocchi.

Passare i dolcetti al “crivo”. I turdilli sono pronti per essere fritti.

Friggere in abbondante olio di semi (circa 1 litro e mezzo) in friggitrice a 170°C fin quando non avranno acquistato un bel colore ambrato.

I turdilli, appena fritti, vanno passati in padella (1 minuto) affinchè si inzuppino nel miele (1 cucchiaio di api e 2 di fichi).

Una volta passati nel miele, sistemarli in un vassoio da portata e cospargerli di diavoletti.

Buon appetito e al prossimo appuntamento con Sapori di Calabria!