Massimo Ripepi: ‘Bandecchi presenterà la sua proposta’. I tempi

Esattamente il giorno dopo. Il consigliere Massimo Ripepi, all’indomani dell’incontro avvenuto a Palazzo San Giorgio tra il sindaco Falcomatà, la dirigenza della Reggina con a capo il patron Ballarino e una rappresentanza del tifo organizzato, è volato alla volta di Roma per incontrare Stefano Bandecchi. Un video pubblicato nel pomeriggio in cui l’ex proprietario della Ternana ha dichiarato di voler compare la società amaranto, è diventato immediatamente virale. A seguire la diretta dello stesso Ripepi:

“Sono venuto per parlare con Stefano Bandecchi. Vi anticipo che cercheranno di bloccare questa operazione anche attraverso bugie. Mi sto occupando di una questione delicata perchè il mio compito è dedicarmi della cosa pubblica. Bandecchi non ha mai fatto un euro di debiti, ha speso 100milioni di euro per la Ternana. Adesso si sta verificando la possibilità di poter utilizzare i soldi dell’Unicusano anche per fare sport. Un primo contenzioso lo ha risolto a proprio favore.

C’è finalmente una offerta e adesso vi racconto. Sono venuto qui a Roma per incontrare Bandecchi che ricordo come è stato trattato a Reggio, dopo essere stato chiamato dal consigliere Latella. Pensavo mi dicesse assolutamente no e invece quando gli ho raccontato la situazione in cui si trova la Reggina, ha aperto subito il telefono dicendo quello che avete ascoltato, con sincerità e trasparenza. “La porto in C e la lascio gratis” ha dichiarato. Arriverà all’inizio della prossima settimana la proposta e adesso vediamo quanto chiederà Ballarino. Chiederà un incontro attraverso l’invio di una pec immagino, io ne seguirò ogni passaggio in prima persona. Mi ha autorizzato a dire questa cosa.

Adesso il sindaco Falcomatà deve prendere posizione, non come quel comunicato senza senso diramato nella giornata di ieri dopo l’incontro, una vera supercazzola. E’ vero che la società è di Ballarino, ma il sindaco deve assumere una posizione precisa davanti ai tifosi. Questi ultimi hanno detto che il patron davanti a una proposta reale, cederà la società. Gente esperta, tutti i big hanno dichiarato che una società di serie D non vale nulla, ma comunque chiederemo di vedere tutte le carte, entrate e uscite. Secondo me non ha speso nulla o comunque pochissimo.

Bandecchi ha detto che dopo avere portato in C la Reggina la lascerà, ma io sono convinto che invece si innamorerà talmente tanto della città che andrà avanti. Ma questo è il mio pensiero. Intanto lo ringrazio per la decisione che ha preso, perdonando tutte le cattiverie che gli sono state dette. Invierà la sua offerta, siamo nel fine settimana e quindi immagino lo farà i primi giorni della prossima e ripeto, ha dato mandato al sottoscritto come punto di riferimento”.