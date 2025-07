Reggina, Bandecchi: ‘Voglio portarla in Serie C, poi lasciarla gratuitamente a chi la vorrà portare in Serie B’

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Reggina 1914. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in compagnia del consigliere comunale Massimo Ripepi, Bandecchi ha espresso l’intenzione di entrare in gioco per risollevare le sorti della squadra amaranto.

L’offerta di Bandecchi: “Porteremo la Reggina in Serie C”

“Allora, io sono qui con Ripepi, no? Siamo insieme. Allora Ripepi giustamente sta dicendo: la Reggina che fine fa?” inizia Bandecchi nel video. Con una chiara intenzione di farsi carico del futuro della squadra, il sindaco di Terni ha dichiarato: “Io ripeto l’offerta che l’Università Niccolò Cusano ha fatto a suo tempo anche al comune e lo dico anche a Ballarino”. “Noi prenderemmo, se volete, se vogliono i tifosi, noi possiamo prendere la Reggina e la portiamo in Serie C”, dichiarando la sua intenzione di investire nel club, almeno fino a portarlo nella terza divisione del calcio italiano.

Il piano di Bandecchi

“Poi, siccome l’Università Niccolò Cusano non può ancora tenere una squadra professionistica, arrivati in Serie C, già lo dico, in un anno, due anni, sei mesi, non lo so, noi gli investimenti li facciamo veri per andare in Serie C?” ha continuato Bandecchi. L’offerta non si configura come un impegno a lungo termine. “Noi prendiamo la nostra valigetta e ce ne ritorniamo a casa”, sottolineando che l’obiettivo sarebbe limitato a portare la squadra alla Serie C.

Il leader di Alternativa Popolare ha poi chiarito ulteriormente la sua posizione: “Io lascio a Reggio la Reggina fra dodici mesi in Serie C. Se i tifosi non s’offendano io vi porto in Serie C, poi torno via”.