Elezioni a Samo, Paolo Pulitanò è il nuovo sindaco con 297 voti
Al timone dello schieramento "Insieme per Samo" il candidato ha ottenuto la vittoria raccogliendo il 58,12% delle preferenze
25 Maggio 2026 - 20:08 | di Redazione
Si sono chiuse le urne a Samo, piccolo borgo ai piedi dell’Aspromonte jonico. Lo spoglio delle schede ha premiato il progetto civico della squadra guidata da Paolo Pulitanò, che assume così la guida del municipio per i prossimi cinque anni.
Paolo Pulitanò ottiene la guida del municipio
La poltrona di primo cittadino va a Paolo Pulitanò. Al timone dello schieramento “Insieme per Samo”, il candidato ha ottenuto una vittoria limpida raccogliendo il 58,12% delle preferenze, pari a 297 voti totali. Questo scarto garantisce alla nuova amministrazione una maggioranza sicura per governare l’ente.
Si ferma invece la corsa del rivale Vincenzo Palumbo, sostenuto dalla compagine “Orgoglio Samese”. Lo sfidante ha incassato il 41,88% dei consensi complessivi, fermandosi a quota 214 schede a favore e andando a occupare i banchi della minoranza in consiglio comunale.
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