Elezioni a Crotone, confermato Voce: ‘Mi aspettavo questa vittoria con questo scarto’

"Mi aspetto una opposizione responsabile. In questi cinque anni ho visto infangare una amministrazione che si è rimboccata le maniche e ha trovato la città sotto le macerie" così Voce

“Mi aspettavo questa vittoria con questo scarto. I crotonesi hanno riconosciuto il lavoro enorme che abbiamo fatto e da dove siamo partiti”.

Lo ha dichiarato il sindaco uscente e candidato per il centrodestra, Vincenzo Voce, commentando i dati raccolti dalle segreterie dei partiti che lo vedono ben oltre il 50%.

“Ero consapevole – ha detto Voce – che partivamo da sei liste e loro quattro. E soprattutto che le nostre liste erano sicuramente più forti di quelle del centrosinistra. Ero convinto che si andava verso una vittoria netta senza se e senza ma. Abbiamo lasciato tante cose da fare e continuiamo in questa direzione: attenzione maggiore ai quartieri, ottimizzazione del servizio di igiene e verde pubblico”.

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“Vediamo subito la vicenda di Konecta che mi preoccupa un po’ e vedremo come affrontare questa situazione”, ha aggiunto. “Mi aspetto una opposizione responsabile. In questi cinque anni ho visto infangare una amministrazione che si è rimboccata le maniche e ha trovato la città sotto le macerie. I crotonesi – ha osservato Voce – non hanno dimenticato, hanno visto quello che abbiamo fatto e da dove eravamo partiti. Abbiamo risanato i conti, riequilibrato le finanze dell’ente, abbiamo fatto 264 assunzioni”.

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“Immagino una città in cui i cittadini siano più responsabili e contribuiscano alla crescita di tutto il territorio. Ognuno – ha concluso Voce – deve fare la sua parte, dobbiamo continuare a far crescere questa città. Ringrazio i miei consiglieri che hanno consentito questo risultato straordinario”.

Fonte ansa.it