Elezioni, Minasi su Cannizzaro: ‘Vittoria netta. Ora Reggio volta pagina’

La vittoria di Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria viene letta dal centrodestra come un risultato netto, destinato a segnare una nuova fase politica per la città.

A commentare il dato, ai microfoni di CityNow durante la maratona elettorale, è stata la senatrice della Lega Tilde Minasi. Lo scrutinio ufficiale procede ancora a rilento, ma secondo l’esponente leghista il quadro politico emerso dalle urne è già chiaro.

Minasi parte dalla prudenza sui numeri definitivi, ma riconosce la forza del risultato di Cannizzaro.

La senatrice ha poi rivolto il proprio augurio al nuovo sindaco.

Per Minasi, però, il risultato dovrà essere letto anche nei suoi equilibri interni. Non solo il dato del candidato sindaco, ma anche quello delle liste, delle coalizioni e delle preferenze.

“Il voto ovviamente va valutato in maniera dettagliata per vari motivi: il voto delle singole liste, il voto scomposto, i voti all’interno della coalizione. È un aspetto che nelle prossime ore richiede una valutazione attenta e approfondita”.

Un passaggio che guarda già alla composizione del nuovo Consiglio comunale e ai rapporti di forza dentro la maggioranza che sosterrà Cannizzaro a Palazzo San Giorgio.

Secondo Minasi, il voto di Reggio Calabria consegna anche un messaggio politico chiaro sull’amministrazione uscente.

La senatrice individua poi alcuni elementi alla base del risultato. Tra questi, la storia elettorale della città, il clima politico maturato negli ultimi anni e il giudizio sull’amministrazione comunale uscente.

Poi il riferimento alla posta in gioco.

Minasi richiama anche il risultato delle precedenti comunali, invitando a rileggere il voto del 2020 come un primo segnale di difficoltà per il centrosinistra.

“Invito anche ad andare a rileggere il voto di cinque anni fa. Il centrosinistra è andato al ballottaggio, ma aveva avuto il 36-37%. Già quello era stato un campanello d’allarme”.