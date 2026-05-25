Elezioni, Minasi su Cannizzaro: ‘Vittoria netta. Ora Reggio volta pagina’
La senatrice della Lega analizza il voto a Reggio: “La città ha deciso di porre fine all’esperienza del centrosinistra”
25 Maggio 2026 - 20:04 | di Redazione
La vittoria di Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria viene letta dal centrodestra come un risultato netto, destinato a segnare una nuova fase politica per la città.
A commentare il dato, ai microfoni di CityNow durante la maratona elettorale, è stata la senatrice della Lega Tilde Minasi. Lo scrutinio ufficiale procede ancora a rilento, ma secondo l’esponente leghista il quadro politico emerso dalle urne è già chiaro.
“I primi dati non lasciano ombra di dubbio”
Minasi parte dalla prudenza sui numeri definitivi, ma riconosce la forza del risultato di Cannizzaro.
“Al di là della percentuale, punto in più o punto in meno, aspettiamo l’esito ufficiale. Sta andando molto a rilento lo spoglio delle schede, però mi pare che i primi dati che vengono fuori non lascino ombra di dubbio su una netta vittoria dell’onorevole Cannizzaro”.
La senatrice ha poi rivolto il proprio augurio al nuovo sindaco.
“Gli rivolgo i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro per questa vittoria”.
“Il voto va analizzato in modo dettagliato”
Per Minasi, però, il risultato dovrà essere letto anche nei suoi equilibri interni. Non solo il dato del candidato sindaco, ma anche quello delle liste, delle coalizioni e delle preferenze.
“Il voto ovviamente va valutato in maniera dettagliata per vari motivi: il voto delle singole liste, il voto scomposto, i voti all’interno della coalizione. È un aspetto che nelle prossime ore richiede una valutazione attenta e approfondita”.
Un passaggio che guarda già alla composizione del nuovo Consiglio comunale e ai rapporti di forza dentro la maggioranza che sosterrà Cannizzaro a Palazzo San Giorgio.
“La città ha deciso di chiudere l’esperienza del centrosinistra”
Secondo Minasi, il voto di Reggio Calabria consegna anche un messaggio politico chiaro sull’amministrazione uscente.
“Al momento mi pare che sia inequivocabile questo dato che emerge con grande nettezza”.
La senatrice individua poi alcuni elementi alla base del risultato. Tra questi, la storia elettorale della città, il clima politico maturato negli ultimi anni e il giudizio sull’amministrazione comunale uscente.
“Reggio storicamente, al di là delle vicende che conosciamo, è stata caratterizzata da un elettorato di centrodestra”.
Poi il riferimento alla posta in gioco.
“Si votava sul Comune, si votava su un’amministrazione uscente. La gente ha deciso di porre fine all’esperienza del centrosinistra. Dobbiamo prenderne atto ed essere rispettosi del voto degli elettori reggini”.
“Già cinque anni fa c’era stato un campanello d’allarme”
Minasi richiama anche il risultato delle precedenti comunali, invitando a rileggere il voto del 2020 come un primo segnale di difficoltà per il centrosinistra.
“Invito anche ad andare a rileggere il voto di cinque anni fa. Il centrosinistra è andato al ballottaggio, ma aveva avuto il 36-37%. Già quello era stato un campanello d’allarme”.
Una lettura politica che, secondo la senatrice, dovrà adesso essere approfondita con i numeri definitivi.
“Ora servono umiltà e risposte alla città”
Nel finale, Minasi guarda alla nuova fase amministrativa che si apre con l’elezione di Cannizzaro.
“Con grande umiltà dobbiamo ripartire, con grande serenità, e affrontare le questioni che interessano alla città”.
La vittoria del centrodestra a Reggio Calabria segna quindi il ritorno a Palazzo San Giorgio dopo anni di amministrazione di centrosinistra. Per Cannizzaro, ora, inizia la parte più difficile: trasformare il consenso delle urne in governo quotidiano della città.
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