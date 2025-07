Falcomatà-Reggina: è successo di nuovo

“Da curiosità quotidiane” a “fantasiose ricostruzioni giornalistiche“. “Da due interessamenti importanti, tra cui una società partecipante al Mondiale per Club” (non specificato a quale titolo), al dichiarare “non abbiamo registrato nessun seguito“. Una storia che si ripete a distanza di un anno. Protagonista il sindaco Giuseppe Falcomatà estate 2024, estate 2025. E così, il tanto atteso incontro tra il primo cittadino, i rappresentanti della dirigenza della Reggina e il tifo organizzato, che avrebbe potuto registrare delle novità per il futuro del club amaranto, ha prodotto nei fatti il nulla.

Dopo giorni di attese, speranze e voci su possibili nuovi investitori, il confronto non ha fatto altro che confermare la mancanza di azioni concrete.

Un film già visto

Già nella scorsa estate il primo cittadino aveva parlato di curiosità quotidiane verso la città di Reggio Calabria e verso il club amaranto, creando un clima di aspettativa che, con il passare dei mesi, non si è mai tradotto in realtà. Il risultato di questo incontro non è stato altro che la conferma della staticità della situazione. Il sindaco, che in tanti si aspettavano in prima linea su possibili novità societarie, si è invece ritrovato a ricoprire nel confronto il ruolo di spettatore-testimone, almeno questo è quello che è venuto fuori dal comunicato diramato poi in serata da Palazzo San Giorgio. Un confronto che lascia intatto il clima di incertezza che continua ad aleggiare.

La posizione dei tifosi: campagna acquisti e promozione

Durante l’incontro a Palazzo San Giorgio, i tifosi della Reggina hanno ribadito con forza la propria posizione. Hanno chiesto con determinazione alla dirigenza di intervenire sul mercato in modo significativo, con acquisti di qualità che possano garantire una stagione all’altezza delle aspettative. Per i sostenitori amaranto, la promozione in Serie C è l’obiettivo primario e per raggiungerlo è necessario costruire lo “squadrone”. Tuttavia, non è emerso nulla di nuovo in merito alle operazioni di mercato se non quello che è già stato comunicato ufficialmente.

Ballarino e Gallo

Durante la discussione, è stata confermata la trattativa con l’ex presidente Luca Gallo, rimasta però allo stato iniziale e senza novità rilevanti, visto che alla richiesta di formulazione di una proposta attraverso l’invio della famosa pec, non vi è stato alcun seguito. Così è stato detto. I tifosi, che avevano sperato in una svolta, si sono ritrovati a fare i conti con la consapevolezza che nulla è cambiato e molto probabilmente nulla cambierà. “Se vogliamo di nuovo Gallo? Noi vogliamo il bene della Reggina“. Questa la risposta dei rappresentanti della Curva Sud.

Il rischio di una stagione senza entusiasmo

Le parole dei tifosi sono chiare: senza un mercato che faccia decollare le ambizioni della squadra, la partecipazione allo stadio potrebbe non essere garantita. I supporter amaranto hanno “minacciato” di disertare le partite, un gesto che sarebbe un durissimo colpo per una squadra che si troverà ad affrontare un’annata già difficile e con un ambiente sempre più disilluso. A loro avviso l’assenza di una visione chiara e di un progetto concreto alimentano ulteriormente il malcontento con un evidente crollo dell’entusiasmo che inevitabilmente rischia in futuro di condizionare anche i calciatori.

Proprio in virtù di questo scenario, i tifosi hanno con fermezza ribadito al patron Ballarino: “Azioni concrete e un impegno serio per restituire alla Reggina la dignità e la categoria che merita“. Adesso si attende la conferenza stampa della società programmata per la prossima stagione.