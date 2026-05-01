Volley, Domotek straripante: dominio anche al PalaCalafiore. Adesso la finalissima

Dominio totale, senza appello. La Domotek Volley Reggio Calabria concede il bis e, dopo il netto 3-0 dell’andata, supera con lo stesso punteggio Acqui Terme al PalaCalafiore, staccando il pass per la finalissima promozione in Serie A2.

Davanti al pubblico di casa, i reggini non fanno calcoli. Sarebbe bastato anche un ko al tie-break per qualificarsi, ma la squadra sceglie la via più diretta: intensità, ritmo e zero concessioni. Il copione è chiaro sin dai primi scambi, con la Domotek padrona del campo e gli ospiti costretti a inseguire senza mai riuscire davvero a rientrare in partita, tranne che nella primissima parte del primo set.

Andamento e gestione da grande squadra, con gli amaranto capaci di controllare ogni fase del match: dalla ricezione all’attacco, passando per un muro efficace e una battuta che ha messo spesso in difficoltà Acqui Terme. Un successo che certifica non solo il valore tecnico, ma anche la maturità di un gruppo che non vuole lasciare nulla al caso.

Alla fine del match l’esplosione del PalaCalafiore: è finale. Adesso l’ultimo ostacolo verso la A2 si chiama Belluno. Una sfida che vale una stagione intera, con la Domotek pronta a giocarsi tutto per completare un percorso fin qui impeccabile.