Primo Maggio, Cannizzaro al ‘T. Minniti’: “I lavoratori costruiscono il futuro di Reggio” – VIDEO

Nel giorno della Festa dei lavoratori, Cannizzaro ha scelto l’aeroporto di Reggio Calabria per lanciare un messaggio alla città e ringraziare i tanti lavoratori

Il candidato a sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali ha voluto augurare un buon primo maggio ai tanti lavoratori che operano all’interno del nuovo terminal del ‘Tito Minniti’.

Un momento di saluto, ma soprattutto di ringraziamento, rivolto a chi, anche nel giorno del ‘Primo Maggio’, continua a lavorare.

Il messaggio ai lavoratori dello scalo

In un video diffuso sui social, Cannizzaro ha voluto rivolgere un augurio alle lavoratrici e ai lavoratori reggini e calabresi, soffermandosi in particolare su chi opera all’interno dell’aeroporto.

«Oggi è Primo Maggio, buona festa delle lavoratrici e dei lavoratori reggini e calabresi. Io però sono qui per salutare e ringraziare dei lavoratori in particolare che io definisco i veri costruttori del futuro di Reggio».

Parole che il candidato del centrodestra ha pronunciato davanti agli operatori dello scalo, legando il tema del lavoro a quello dello sviluppo della città.

«Non state costruendo solo un aeroporto»

Cannizzaro ha insistito sul valore del lavoro svolto ogni giorno dagli addetti, definendolo parte di un percorso più ampio per il futuro di Reggio Calabria.

«Sono semplicemente venuto a dirvi dal profondo del mio cuore grazie. Grazie perché state facendo un lavoro veramente immane. Io vorrei che voi abbiate la piena consapevolezza che in questo giorno della vostra festa, che è la festa di chi lavora, voi non state costruendo semplicemente un aeroporto, seppur uno dei più belli del nostro Paese, ma state costruendo il futuro di questa città».

Il ringraziamento e l’attesa per la “festa della città”

Nel suo intervento, Cannizzaro ha parlato anche dei prossimi giorni di lavoro, sottolineando il sacrificio degli operatori impegnati nello scalo.

«Io ho il dovere di venire in questa giornata a dirvi grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che state continuando a fare, ma soprattutto grazie per quello che continuerete a fare in queste notti e in questi giorni che verranno».

Il candidato ha poi espresso l’auspicio di poter presto celebrare il completamento del percorso con una festa collettiva:

«Mi auguro il prima possibile affinché noi possiamo tutti insieme organizzare questa bellissima festa, che prima di tutto è la festa della città, poi vostra che l’avete costruita, e di tutti coloro i quali realizzeranno questo sogno».