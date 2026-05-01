Primo maggio a Gioia Tauro, il Pd al fianco dei lavoratori: ‘Serve una svolta vera per il Mezzogiorno’

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria è presente questa mattina al Porto di Gioia Tauro, in occasione del presidio del Primo Maggio promosso unitariamente da Cgil, Cisl e Uil. Una presenza che testimonia la vicinanza del Pd ai temi del lavoro, della sicurezza e della dignità dei lavoratori in un luogo simbolo delle potenzialità inespresse della Calabria.

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“È un segnale importante – dichiara il segretario metropolitano Giuseppe Panetta – che il fronte sindacale sia tornato compatto e che lo sia anche su una piattaforma che rimette al centro il lavoro di qualità e i diritti. Gioia Tauro non è solo un’infrastruttura strategica per il Mediterraneo, ma il paradigma di ciò che questa terra potrebbe essere e non è ancora riuscita a diventare”.

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Al centro della riflessione anche il tema della Zes unica per il Mezzogiorno, che, senza una visione industriale chiara e investimenti concreti, rischia di non produrre gli effetti attesi sul piano dello sviluppo e dell’occupazione e di penalizzare ulteriormente la Calabria.

“Dall’autonomia differenziata alla gestione delle risorse – prosegue Panetta – assistiamo a scelte che rischiano di penalizzare ulteriormente il Sud. Serve invece una strategia che rimetta al centro il Mezzogiorno, riduca i divari e garantisca diritti reali ai cittadini, a partire dal lavoro, dalla sanità e dalle infrastrutture”.

La presenza del Pd a Gioia Tauro si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai territori e di rilancio delle politiche del lavoro, in una fase in cui le trasformazioni economiche e sociali rendono ancora più urgente una risposta concreta sui diritti e sulla qualità dell’occupazione.