Primo maggio, Occhiuto: ‘Festa di speranza per i lavoratori e per chi un lavoro ancora lo cerca’

“Buon primo maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Ma buon primo maggio di speranza anche, e soprattutto, a chi un lavoro non ce l’ha , a chi ancora lo cerca e a chi ogni giorno si impegna per difenderlo. È a loro che dobbiamo guardare con sempre maggiore attenzione”.

Inizia così l’augurio di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che prosegue:

“La Regione Calabria, da quando ho l’onore di governarla, è costantemente impegnata a creare le condizioni per attrarre investimenti, imprese e nuove realtà economiche, in modo da generare occupazione stabile e di qualità, e offrire ai giovani la possibilità di restare nella propria terra per costruire qui il proprio futuro”.