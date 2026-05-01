Primo maggio, Occhiuto: ‘Festa di speranza per i lavoratori e per chi un lavoro ancora lo cerca’
"La sicurezza sul lavoro resta, inoltre, una priorità. Le morti bianche sono una ferita ancora aperta: nel Paese, e anche in Calabria, c’è ancora molto da fare" le parole di Occhiuto
01 Maggio 2026 - 09:56 | Comunicato Stampa
“Buon primo maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Ma buon primo maggio di speranza anche, e soprattutto, a chi un lavoro non ce l’ha, a chi ancora lo cerca e a chi ogni giorno si impegna per difenderlo. È a loro che dobbiamo guardare con sempre maggiore attenzione”.
Inizia così l’augurio di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, che prosegue:
“La Regione Calabria, da quando ho l’onore di governarla, è costantemente impegnata a creare le condizioni per attrarre investimenti, imprese e nuove realtà economiche, in modo da generare occupazione stabile e di qualità, e offrire ai giovani la possibilità di restare nella propria terra per costruire qui il proprio futuro”.
“La sicurezza sul lavoro resta, inoltre, una priorità. Le morti bianche sono una ferita ancora aperta: nel Paese, e anche in Calabria, c’è ancora molto da fare. Per questo – conclude – da anni, il governo regionale dialoga con i sindacati per mettere in campo tutte le iniziative utili per tentare di prevenire questi inaccettabili drammi”.
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