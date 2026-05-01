Primo maggio a Reggio, il sindaco f.f. Versace: ‘Nessuno resti indietro’

Un augurio che unisce speranza e denuncia: Versace parla di lavoro e Sud, tra diritti, formazione e scelte nazionali che “penalizzano ulteriormente” il territorio

Il messaggio del sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, per la festa del Lavoro del Primo Maggio 2026:

“In occasione della Festa dei Lavoratori, desidero rivolgere un pensiero sincero a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori dell’area metropolitana, cuore vivo della nostra comunità e motore indispensabile del suo sviluppo sociale ed economico. Il Primo Maggio è un momento di riflessione collettiva sulle condizioni del lavoro, sui diritti acquisiti e sulle sfide che ancora oggi siamo chiamati ad affrontare.

Criticità del territorio e divari da colmare

Nel nostro territorio, purtroppo, persistono criticità ataviche che non possiamo ignorare, cui si aggiungono le trasformazioni del mercato del lavoro che richiedono competenze nuove e capacità di adattamento sempre più rapide. E resta forte la preoccupazione per scelte nazionali che rischiano di ampliare ulteriormente i divari territoriali: sui temi del lavoro e dello sviluppo, il Mezzogiorno necessita di maggiori investimenti, coesione e politiche dedicate, mentre provvedimenti come l’Autonomia differenziata penalizzano ulteriormente il Sud e indeboliscono il principio di uguaglianza sostanziale tra i territori.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, consapevole del proprio ruolo istituzionale, è impegnata a sostenere politiche attive del lavoro e a promuovere una crescita inclusiva e sostenibile.

In questi anni abbiamo operato per rafforzare la sinergia con i Comuni, le imprese, le organizzazioni sindacali e il mondo della formazione, favorendo percorsi di sviluppo condivisi.

Azioni su formazione, imprese e infrastrutture

Tra le principali azioni messe in campo vi sono il sostegno alla formazione professionale e all’orientamento, con particolare attenzione ai giovani; l’azzeramento del precariato nella pubblica amministrazione ed il supporto alle imprese locali attraverso iniziative di valorizzazione delle filiere produttive nelle più importanti fiere italiane e nei principali mercati esteri.

Ci sono, poi, gli interventi infrastrutturali, messi in campo perché fondamentali per creare un contesto favorevole agli investimenti, al traffico delle merci e all’occupazione. Un’attenzione specifica è stata rivolta anche ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che rappresentano un’opportunità concreta per rilanciare il tessuto economico locale e generare nuova occupazione, puntando su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Un augurio di comunità e lavoro dignitoso

Il nostro impegno è e continuerà ad essere quello di costruire un territorio in cui il lavoro sia dignitoso, sicuro e accessibile a tutti. Un territorio capace di trattenere i propri talenti e di attrarne di nuovi; che sia in grado di valorizzare le risorse umane e naturali che lo contraddistinguono. In questa giornata, rinnoviamo il nostro dovere istituzionale e morale: lavorare insieme per una società più equa, in cui nessuno resti indietro e in cui il lavoro torni ad essere strumento di realizzazione personale e di coesione sociale.