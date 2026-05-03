A Reggio Calabria Abraham Klein, l’arbitro di Italia-Brasile 3-2 del 1982

L’arbitro della storica sfida Italia-Brasile 3-2 del 5 luglio 1982 ai Mondiali di Spagna, Abraham Klein, è stato ospite a Reggio Calabria in occasione della mostra dedicata a Paolo Rossi.

Considerato tra i migliori direttori di gara della sua epoca, Klein ha ricordato con emozione quella partita, da lui stesso definita il “capolavoro” della propria carriera: “A distanza di 44 anni ricordo molto bene quell’incontro. Penso di averlo diretto molto bene. A fine gara ripensai ai tre gol di Pablito, un vero campione del mondo“.

Nel corso della visita, l’ex arbitro israeliano ha avuto modo di ammirare l’esposizione e di conoscere la città: “È una grande emozione tornare con la memoria a quel calcio fatto di grandi uomini e grandi campioni. Ho visto la mostra e la città di Reggio Calabria, che ritengo molto bella. Ringrazio la Città Metropolitana e l’organizzazione per l’invito“.

La presenza di Abraham Klein ha rappresentato un momento di grande valore simbolico e sportivo, capace di rievocare una delle pagine più iconiche della storia del calcio mondiale e di rendere omaggio a uno dei suoi protagonisti più amati.