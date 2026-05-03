City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

A Reggio Calabria Abraham Klein, l’arbitro di Italia-Brasile 3-2 del 1982

Nella nostra città per la mostra dedicata a Paolo Rossi

03 Maggio 2026 - 00:59 | Redazione

Mostra Rossi arbitro

L’arbitro della storica sfida Italia-Brasile 3-2 del 5 luglio 1982 ai Mondiali di Spagna, Abraham Klein, è stato ospite a Reggio Calabria in occasione della mostra dedicata a Paolo Rossi.
Considerato tra i migliori direttori di gara della sua epoca, Klein ha ricordato con emozione quella partita, da lui stesso definita il “capolavoro” della propria carriera: “A distanza di 44 anni ricordo molto bene quell’incontro. Penso di averlo diretto molto bene. A fine gara ripensai ai tre gol di Pablito, un vero campione del mondo“.
Nel corso della visita, l’ex arbitro israeliano ha avuto modo di ammirare l’esposizione e di conoscere la città: “È una grande emozione tornare con la memoria a quel calcio fatto di grandi uomini e grandi campioni. Ho visto la mostra e la città di Reggio Calabria, che ritengo molto bella. Ringrazio la Città Metropolitana e l’organizzazione per l’invito“.
La presenza di Abraham Klein ha rappresentato un momento di grande valore simbolico e sportivo, capace di rievocare una delle pagine più iconiche della storia del calcio mondiale e di rendere omaggio a uno dei suoi protagonisti più amati.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Calcio

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?