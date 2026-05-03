Reggina-Sambiase: la probabile formazione amaranto
Per l'ultima apparizione al Granillo del campionato regolare, mister Torrisi dovrebbe schierare l'undici migliore
03 Maggio 2026 - 00:43 | Redazione
Per l’ultima giornata di campionato regolare, la Reggina ospiterà al Granillo il Sambiase, compagine quest’ultima che dopo una lunga rincorsa, è rimasta comunque fuori dalla griglia play off. Gli amaranto si attaccano alle ultimissime e residue speranze legate solo alla matematica, in attesa di capire quello che accadrà il prossimo 12 maggio nel corso dell’udienza sul “Caso Messina“. Mister Torrisi dovrebbe andare sull’undici visto nelle ultime settimane, ma potendo contare sul recupero di Edera.
La probabile formazione amaranto
REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana (Salandria); Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi
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