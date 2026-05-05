Cessione Reggina: Matt Rizzetta si tira fuori. Le sue dichiarazioni

Matt Rizzetta lo aveva detto a CityNow nel momento in cui lo scorso 21 aprile era stata lanciata la notizia riguardo l’interesse di un fondo americano verso la Reggina: “No, non sono coinvolto ma spero che troviate una bella soluzione. Ve lo meritate come piazza e come tifoseria“.

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Notizia rilanciata nella serata di ieri e che nel giro di poco ha riaperto la discussione. Gazzetta del Sud ha interpellato l’attuale presidente del Campobasso, l’italo americano Matt Rizzetta, ottenendo più o meno la stessa risposta: “Porto sempre la Calabria nel cuore, ho tanti parenti e familiari in particolare nella provincia di Reggio. Sto però benissimo a Campobasso, dove stiamo scrivendo la storia. Sono troppo legato ed impegnato con questi colori per lasciarli. In quattro anni abbiamo portato la squadra dal campionato di Eccellenza fino ai play off di C e vogliamo arrivare in B nei prossimi anni“.

Abbiamo chiesto al patron Ballarino notizie in merito a possibili trattative, questa la sua risposta: “Se mi chiede se ci sono trattative, rispondo che esistono i patti di riservatezza e quindi le dico no“.