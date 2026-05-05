Tribunale Reggio, l’ex pres. Arena saluta Campagna: ‘Competenza e umanità al servizio della giustizia’

Si è insediato alla guida del Tribunale di Reggio Calabria il dott. Giuseppe Campagna, nuovo presidente dell’ufficio giudiziario reggino.

Nel corso della cerimonia, è intervenuta anche la dott.ssa Lisa Arena, ex presidente del Tribunale di Reggio Calabria, che ha rivolto parole di stima e fiducia al magistrato chiamato ad assumere la guida di un presidio giudiziario centrale per il territorio.

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Il percorso di Giuseppe Campagna

Arena ha ricordato il lungo percorso professionale del nuovo presidente, sottolineando la conoscenza diretta del territorio e dell’ufficio giudiziario reggino.

“Come noto a tutti, è stato giudice per lunghi anni presso il Tribunale di Locri, poi presso il Tribunale di Reggio Calabria, dove ha anche svolto funzioni semidirettive come presidente della prima sezione civile”.

Un’esperienza che, secondo l’ex presidente, rappresenta un punto di forza per affrontare le sfide di un Tribunale complesso, inserito in un contesto territoriale delicato.

Arena: “Empatia, ascolto e capacità di risolvere i conflitti”

Nel suo intervento, Arena ha evidenziato non solo le competenze tecniche di Campagna, ma anche le sue qualità umane e relazionali.

“Non solo per la sua esperienza pregressa, ma anche e soprattutto per le doti di empatia e flessibilità di cui è portatore, per le ottime capacità e competenze relazionali, per la capacità di ascolto, l’affidabilità, l’intelligenza emotiva e la capacità di risolvere i conflitti, tanto più preziosa in uffici complessi quale è questo Tribunale per la tipologia degli affari trattati e il difficile contesto territoriale”.

Parole che tracciano il profilo di un magistrato chiamato a guidare un ufficio in cui la gestione dei rapporti interni e il dialogo istituzionale assumono un peso decisivo.

“Questo territorio richiede risposte alte”

L’ex presidente ha poi richiamato il ruolo del Tribunale in un territorio che chiede giustizia, legalità e tempi certi.

“Il collega conosce benissimo questo territorio, ne conosce le complessità ed anche le energie. Questo territorio richiede risposte alte, chiede contrasto alla criminalità organizzata, ma chiede anche certezze per chi investe, per chi lavora, per chi attende una risposta di giustizia in tempi ragionevoli”.

Secondo Arena, la sfida che attende Campagna sarà quella di trovare un equilibrio tra esigenze diverse ma ugualmente centrali.

“La sfida che lo attende è quella di riuscire a tenere insieme il rigore e la velocità, la fermezza e l’ascolto, e sono certa che la affronterà con l’autorevolezza che gli è unanimemente riconosciuta e con la forza del lavoro quotidiano”.

“La competenza dà sicurezza, l’umanità crea fiducia”

Uno dei passaggi più significativi del discorso ha riguardato il profilo umano del nuovo presidente.

“Chi conosce il dottore Campagna sa di avere davanti a sé un magistrato preparato, solido nelle competenze e nella visione, ma allo stesso tempo capace di grande umanità. Ed è proprio questa combinazione che rassicura. La competenza dà sicurezza, l’umanità crea fiducia”.

Arena ha insistito su un concetto preciso: l’umanità non indebolisce il ruolo istituzionale, ma lo rende più autorevole e più vicino ai cittadini.

“Il tratto umano che lo caratterizza lo rende presente, accessibile, capace di mettere a proprio agio chiunque si trovi a confrontarsi con l’istituzione. È un tratto che non si insegna, ma si riconosce nei comportamenti quotidiani, nell’attenzione alle persone, nel rispetto concreto per il lavoro degli altri”.

“Un motivo di fiducia per magistrati, ufficio e cittadini”

Per Arena, l’insediamento di Campagna rappresenta un segnale positivo per l’intero Tribunale di Reggio Calabria.

“Sapere che alla guida del Tribunale c’è una persona così, competente, equilibrata, non supponente, distinta nei modi ed attenta alle persone, è motivo di fiducia per tutti: per i magistrati di cui dovrà essere la guida, per chi lavora nell’ufficio e per chi alla giustizia si rivolge”.

La conclusione dell’ex presidente ha ribadito il valore dell’insediamento, legato non solo al ruolo, ma alla persona chiamata a interpretarlo.