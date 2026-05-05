Tribunale Reggio, si insedia il presidente Campagna: ‘Obiettivo? Dare risposte rapide ai cittadini’

Giuseppe Campagna è il nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Una nomina vissuta con forte emozione dal magistrato reggino, che questa mattina ha parlato del nuovo incarico e delle priorità che intende affrontare alla guida dell’ufficio giudiziario.

Al centro del suo intervento il tema dell’efficienza della giustizia, della durata dei procedimenti e del rapporto tra cittadini e tribunale.

“Le emozioni sono tante. Io sono reggino autentico e la possibilità che mi è stata data di presiedere il mio Tribunale per me è motivo di orgoglio. Sono fiero di poter cercare di fare qualcosa per la mia città. Per me è molto importante, sono molto emozionato, ma speriamo di fare bene”.

Campagna: “Nessuno ha la bacchetta magica, ma serve più efficienza”

Il neo presidente ha chiarito di non voler promettere risultati impossibili, ma ha indicato una linea precisa: rendere la giustizia più vicina, più rapida e più comprensibile per i cittadini.

“Nessuno ha la bacchetta magica e può fare miracoli. Io spero, e sono convinto, di avere a disposizione un gruppo di colleghi molto entusiasti e molto professionali. L’unica cosa che posso garantire è che spero di poter dare un po’ più di efficienza alla giurisdizione, soprattutto in termini di durata dei procedimenti”.

Campagna ha poi richiamato uno dei problemi più sentiti da chi entra in un’aula di tribunale: i tempi della giustizia.

“Il problema principale che i cittadini avvertono è che si sa quando si entra in tribunale, non tanto come, ma quando si esce. Questo è intollerabile. Dobbiamo riavvicinare il cittadino, che è il protagonista principale del servizio giustizia, alla giustizia”.

“I diritti si tutelano in Tribunale”

Nel suo intervento, Campagna ha sottolineato anche il valore del Tribunale come presidio di legalità e di rispetto delle regole.

“Non possiamo tollerare forme alternative di giustizia. I diritti vanno tutelati nel Tribunale. Per fare questo dobbiamo convincere i cittadini che venire in Tribunale conviene, perché il Tribunale è presidio di legalità e di rispetto delle regole. Dobbiamo sforzarci di dare risposte rapide e celeri alle loro istanze di giustizia”.

Il neo presidente ha poi parlato della situazione dell’ufficio giudiziario reggino, evidenziando le difficoltà legate al turnover dei magistrati.

“La situazione sicuramente è migliorata, però è un Tribunale molto giovane che subisce molto il turnover. Ci sono periodi in cui il Tribunale è a pieno organico e altri momenti in cui, per i trasferimenti che i colleghi giovani ottengono, siamo scoperti”.

“Da reggino darò il massimo per la mia città”

Campagna ha concluso ribadendo il proprio legame con Reggio Calabria e l’impegno personale nel nuovo ruolo.

“È una piazza molto difficile. L’unica cosa che posso garantire, proprio da reggino, è che tengo alla mia città, a tutto ciò che la riguarda e quindi, anche al Tribunale. Dedicherò il massimo delle mie energie e del mio impegno. Io sono sempre disponibile e spero di fare bene”.

Battaglia: “La sinergia tra istituzioni è la forza di questa città”

Alla cerimonia era presente anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia, che ha espresso soddisfazione per l’insediamento di Campagna alla guida del Tribunale.

“Conosco il dottore Campagna sin da ragazzo ed è un piacere essere qui e sapere che sarà lui a guidare il Tribunale di Reggio Calabria. Credo che la sinergia tra istituzioni sia la forza di questa città”.

Battaglia ha poi sottolineato il legame del nuovo presidente con il territorio.