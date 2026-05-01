Comunali Reggio, lista ‘Ogni Giorno RC’ al Tar: domani udienza sull’esclusione
Udienza decisiva
01 Maggio 2026 - 21:28 | di Redazione
Nuovo passaggio nella vicenda della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”, ricusata nei giorni scorsi dalla commissione elettorale per un numero di firme superiore al limite consentito. Secondo quanto già emerso, il nodo riguarda le 28 firme oltre il massimo previsto.
È fissata in via eccezionale per domani, 2 maggio, alle ore 10, l’udienza di discussione davanti al Tar di Reggio Calabria sul ricorso presentato contro l’esclusione della lista, collegata all’area politica di Domenico Giannetta e a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro.
Sarà confermata la ricusazione?
La risposta arriverà domani, quando i giudici amministrativi saranno chiamati a pronunciarsi su una vicenda che potrebbe incidere sul quadro delle liste in campo per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria.
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