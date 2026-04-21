Elezioni a Reggio, la carica dei 700 candidati: sorprese, conferme e possibili outsider

Quattro giorni al gong, frenetiche trattative per tutte le forze politiche impegnate alle elezioni, in vista della scadenza (fissata per il 25 aprile) per la presentazione delle liste per il consiglio comunale e per le circoscrizioni.

Accanto ai candidati sindaco (corsa a 4 tra il sindaco f.f. Mimmo Battaglia per il centrosinistra, il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro, Eduardo Lamberti Castronuovo per il Polo Civico e Saverio Pazzano con il gruppo La Strada), prende forma anche la sfida per il Consiglio comunale, con centinaia di candidati complessivi distribuiti in (almeno) 21 liste.

Le liste del Centrodestra

Salvo sorpresa, saranno 12 le liste a sostegno di Cannizzaro Sindaco

1 Forza Italia

2 Fratelli d’Italia

3 Lega

4 Alternativa Popolare 5 Noi Moderati

6 Udc

7 Azione

8 Cannizzaro Sindaco

9 Insieme si può

10 Ogni Giorno Rc,

11 Reggio Protagonista

12 Reggio Futura

Sette invece, anche in questo caso salvo novità, a sostegno del candidato di centrosinistra Mimmo Battaglia.



Le liste del Centrosinistra

1 Pd

2 Avs

3 Casa Riformista

4 La Svolta

5 Battaglia Sindaco,

6 Reset

7 Innamorarsi di Reggio.

Alle 19 liste delle due coalizioni principali, da aggiungere la lista a sostegno degli altri due candidati sindaco (Lamberti Castronuovo e Pazzano) per un totale di 21.

I nomi del Cdx

Sarà ovviamente Forza Italia a fare la parte del leone e trainare la coalizione di centrodestra. Agli uscenti Federico Milia (capogruppo uscente), Antonino Maiolino e Nino Zimbalatti, si aggiungono tra gli altri Vincenzo Albanese (figlio dell’ex assessore Rocco Albanese), Giuseppe Eraclini, già presidente di Circoscrizione, Marika Federico (che aveva ottenuto un ottimo risultato alle comunali del 2020, mancando di un soffio l’elezione) e Pasquale Imbalzano, figlio di Candeloro, già consigliere regionale.

Per Fratelli d’Italia in campo l’uscente Demetrio Marino, Giuseppe Bilardi (figlio dell’ex senatore Gianni), Luigi Dattola, ex consigliere comunale e Daniela De Blasio, già consigliera di parità della Provincia di Reggio Calabria. Presenti nella lista del partito di Giorgia Meloni anche Nicola Malaspina (ex consigliere comunale, l’unico a dimettersi dopo il caso Miramare) ed Emy Presentino, sorella di Salvo, titolare dell’azienda Romanella.

La Lega schiera gli uscenti Nino Caridi, Armando Neri e Giuseppe De Biasi, in campo anche tra gli altri la funzionaria della regione Maria Nucera e Romana Tripepi, oculista.

Alternativa Popolare si presenta alle comunali come unica lista federata a Forza Italia, il big è certamente Massimo Ripepi, tra i nomi presenti anche quello di Emiliano Imbalzano, già consigliere comunale e vice presidente del consiglio comunale, nel 2020 fuori dagli eletti per una manciata di voti.

Reggio Futura la lista riferibile all’ex sindaco e governatore Giuseppe Scopelliti, che gli addetti ai lavori vedono tra quelle che otterranno un ottimo risultato alle comunali reggine. Presenti nella lista l’ex consigliere comunale Daniele Romeo, l’avvocato Marco Parisi, Luisa Curatola (sorella di Walter, titolare dell’azienda Soseteg), l’ex consigliera comunale Filomena Iatì e il noto dj Gianni Sanfilippo.

Azione si schiera a destra, nella lista del partito di Calenda presente Gianluca Califano, già consigliere comunale con Italia Viva ed ex portavoce di Giuseppe Falcomatà.

Nella lista Cannizzaro Sindaco, tra gli altri, Angela Campolo, Fabio Colella presidente Fipav Rc, Antonino Neri (apprezzato medico-anestesista del Gom) e Nicola Falduto, nipote dell’imprenditore a capo del progetto Mediterranean Life.

Presenti all’interno della lista Insieme si può Giuseppe Scuncia, l’ex assessore comunale Giovanna Mazzitelli e Giuseppe Barbaro, esponente di COPAGRI ed ex presidente regionale dei Giovani di Confagricoltura.

Interessante la lista di Noi Moderati, che vede la presenza del consigliere comunale uscente Mario Cardia, dell’ex consigliere regionale Nicola Paris e del dott. Giuseppe D’Ascoli.

Il sindacalista Sul Antonello Errante in campo con Ogni giorno Reggio Calabria, lista promossa dal consigliere regionale Domenico Giannetta e che non vedrà la presenza di Pino Cuzzocrea, attuale consigliere comunale di maggioranza.

A chiudere il cerchio delle liste di Cdx Reggio Protagonista e Udc, con quest’ultima lista che vede tra i candidati Antonio Sapone, ex staff della Città Metropolitana.

I nomi del Csx

Il Partito Democratico domina la scena all’interno del centrosinistra, quasi sino a correre il rischio di cannibalizzare le liste della coalizione.

I dem schierano il sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, gli assessori comunali Paolo Brunetti e Lucia Nucera, le ex assessori comunali Anna Briante ed Angela Martino, il presidente del consiglio Vincenzo Marra, il capogruppo Giuseppe Marino e i consiglieri comunali Franco Barreca e Marcantonio Malara.

Da un lato, la (quasi) certezza è registrato dall’ottimo risultato che il Pd dovrebbe ottenere alle comunali reggine, l’altro lato della medaglia è rappresentato dai numeri tutt’altro che esaltanti che dovrebbe registrare il resto della coalizione, oltre all’alta probabilità che ci saranno non eletti e quindi esclusi eccellenti tra i dem dal prossimo consiglio comunale.

Per Avs in campo l’ex assessore Demetrio Delfino, il giornalista Dario Baccellieri e Antonino Massara (figlio del giornalista Dario) tra gli altri nomi presenti all’interno della lista.

Antonino Liotta, già consigliere comunale, tra i presenti all’interno della lista Battaglia Sindaco, per Casa Riformista invece in campo i consiglieri uscenti Santo Bongani e Filippo Quartuccio.

L’assessore comunale Carmelo Romeo, sostenuto da Giuseppe Falcomatà, il big presente nella lista ‘La Svolta’, mentre il consigliere comunale Giovanni Latella tenterà la conferma nella lista ‘Reset’, che comprende tra gli altri anche il medico Francesco Catalano, secondo indiscrezioni tra i profili che otterrà un buon risultato alle urne. A chiudere il cerchio per il centrosinistra, la lista ‘Immamorarsi di Reggio’ che comprende Paolo De Stefano e Giovanni Minniti tra i candidati.

I nomi di Lamberti e Pazzano

L’ex assessore Luigi Tuccio tra i big presenti all’interno della lista del candidato sindaco Eduardo Lamberti Castronuovo, che comprende anche il medico (ed opinionista sportivo) Mario Calipari e il prof. Umberto Montella. L’attuale consigliere comunale Valentino Scordino infine tra i candidati presenti nella lista del candidato sindaco Saverio Pazzano.

Di seguito il quadro completo (ad oggi) dei candidati, lista per lista, ovviamente in via di definizione e completamento sino al gong definitivo del 25 aprile. In base al numero di liste definitive, il numero complessivo di candidati dovrebbe aggirarsi attorno ai 650-700, ai quali dovranno aggiungersi i candidati per i 5 Municipi (ex circoscrizioni), saranno quindi circa un migliaio di reggini direttamente coinvolti alle elezioni del 24 e 25 maggio.

Elenco realizzato grazie alla collaborazione con la pagina ‘Eletto2026’.

La coalizione di Francesco Cannizzaro

È la coalizione numericamente più ampia tra quelle presenti nel file, con 12 liste.

Alternativa Popolare: Ersilia Andidero, Antonia Drommi, Bruno Falcomatà, Paolo Gatto, Emiliano Imbalzano, Roberto Leo, Michaela Minniti, Angela Principato, Massimo Ripepi, Francesco Stillitano.

Azione: Pasquale Ambroggio, Lidia Biacca, Gianluca Califano, Vanessa Cutrupi, Vincenzo Gianluca Delfino, Naimma Douraibi, Andrea Malara, Maria Marcianò, Claudia Messina, Antonella Morabito, Carmelina Pangallo, Maria Angela Placido, Annamaria Riso, Francesco Spanò, Angelina Stillisano, Leandra Stillitano.

Cannizzaro Sindaco: Vincenzo Barillà, Francesco Basiel Rognetta, Angela Campolo, Rocco Chizzoniti, Fabio Colella, Nicola Falduto, Manuela Iatì, Vincenzo Marrari, Antonino Neri, Demetrio Morabito, Stefano Vilasi.

Forza Italia: Vincenzo Albanese, Silvia Callegari, Giuseppe Eraclini, Marika Federico, Tiziana Filocamo, Pasquale Imbalzano, Rocco La Scala, Antonino Maiolino, Federico Milia, Daniela Musarella, Paolo Paviglianiti, Santa Pellicanò, Antonella Postorino, Concetta Romeo, Antonino Zimbalatti.

Fratelli d’Italia: Demetrio Abate, Giuseppe Bilardi, Vittoria Borzumati, Luigi Dattola, Daniela De Blasio, Antonino Carlo Fazio, Giuseppe Guarnaccia, Riccardo Latella, Nicola Antonio Malaspina, Demetrio Marino, Marcello Morace, Giuseppe Nesci, Valerio Politi, Natale Pratico, Emy Presentino.

Insieme si può: Giovanna Argentino Mazzitelli, Giuseppe Barbaro, Filippo Bellantoni, Nuccio D’Amico, Adelaide Falcone, Luigi Giordano, Aurelio Guarnaccia, Rocco Marcianò, Carolina Musicò, Roberta Nunnari, Carmine Miriam Pitasi, Giuseppe Scuncia, Mario Siviglia, Angela Tripodi, Domenico Tripodi.

Lega: Antonino Caridi, Mariella Condello, Antonia Condemi, Giuseppe De Biasi, Francesco Marcianò, Armando Neri, Domenica Nicolò, Maria Nucera, Cinzia Ravese, Domenico Sidari, Cosimo Spanò, Antonino Squillaci, Sara Grazia Tramontana.

Noi Moderati: Mario Cardia, Laura Carere, Domenico Cicciu, Giuseppe D’Ascoli, Maria Paola Dalmazio, Maria Diodati, Caterina Falduto, Antonio Luppino, Erica Maione, Silvana Marrapodi, Giusy Nocera, Nicola Paris, Maria Luisa Scafaria, Valeria Sgrò, Giuseppe Sofi, Angela Tamiro, Fabiana Venezia, Maria Pia Vitagliano.

Ogni giorno Reggio Calabria: Consolato Alampi, Antonello Errante, Martina Focà, Julia Iannò, Amelia Irrera, Maria Gabriella Lopresti, Francesco Mallamaci, Marco Modafferi, Caterina Stelitano, Santo Trunfio, Raffaella Viglianisi.

Reggio Futura: Daniela Aliquo, Rocco Basile, Mariateresa Battaglia, Antonino Caratozzolo, Valentina Caravello, Luigi Catalano, Luisa Curatola, Saveria Fraschini, Filomena Iatì, Nicola Maria Ilacqua, Massimo Labate, Saverio Lagana, Saverio Laganà, Francesco Mandaglio, Gaetano Massara, Giovanni Palermo, Marco Parisi, Rosa Ricciardi, Daniele Romeo, Gianni Sanfilippo, Patrizia Donatella Sicari, Vincenzo Surace, Margherita Tripodi.

Reggio Protagonista: Annunziato Azzara, Attilio Caravelli, Giovanni Di Bella.

Unione di Centro: Salvatore D’Amico, Filippo Malara, Danilo Antonio Marino, Rosa Maria Perrone, Romano, Antonio Sapone, Giovanna Maria Sarica.

Le liste a sostegno di Mimmo Battaglia

Il fronte che sostiene Battaglia si presenta con 7 liste.

Alleanza Verdi Sinistra: Antonino Amodeo, Dario Baccellieri, Tiziana Biondi, Giuseppe Cantarella, Massimo Cogliandro, Filomena Crucitti, Demetrio Delfino, Danilo Emo, Dionisia Falzea, Barbara Foti, Maria Guarnaccia, Laura Marchetti, Emmanuela Marciano, Maria Grazia Marrapodi Lamma, Antonino Massara, Orazio Modafferi, Maria Antonella Politi, Ippolita Veltre.

Battaglia Sindaco: Lidia Chiriatti, Antonino Liotta, Lidia Violi.

Casa Riformista: Santo Bongani, Domenica Criaco, Damaride Galesi, Maria Stella Ielo, Angela Libri, Neri, Filippo Quartuccio, Agata Domenica Trunfio.

Immamorarsi di Reggio: Paolo De Stefano, Giovanni Minniti.

La Svolta: Nicola Alati, Leandro Campicelli, Emilia Tiziana De Stefano, Giorgio Falcomatà, Angela Falcone, Francesco Gatto, Claudia Montalto, Rosanna Morabito, Martina Moschera, Monica Nucera, Domenica Pirilli, Carmelo Romeo, Chiara Tomasello, Marco Vitale, Jolanda Votano.

Partito Democratico: Margherita Azzara, Franco Barreca, Anna Briante, Paolo Brunetti, Roberto Diano, Marcantonio Malara, Giuseppe Marino, Enzo Marra, Angela Martino, Lucia Anita Nucera, Carmelo Versace.

Reset: Nanni Barbaro, Laura Bertullo, Felicia Immacolata Bova, Francesco Catalano, Fortunato Cucinotta, Silvia D’Urso, Giuseppe Foti, Giovanni Latella, Vincenzo Fabio Lucisano, Maria Annunziata Romeo, Debora Scopelliti, Fabio Vazzana.

La lista di Eduardo Lamberti Castronuovo

Per Lamberti compare una sola lista, ma particolarmente numerosa: Cultura e Legalità.

I candidati sono: Giada Amato, Pasquale Andidero, Antonio Benestare, Luisa Bonanno, Filippo Bova, Mario Calipari, Maria Luisa Campolo, Francesca Canale, Simona Cara, Andrea Cortese, Paolo Denisi, Dario Dieni, Mouad El Assali, Lucia Gafà, Gualtiero Grilletto, Eduardo Lamberti Castronuovo, Vincenzo Mammoliti, Antonio Mazza Laboccetta, Umberto Montella, Giada Nicolo, Salvatore Palmeri, Santo Pavia, Carlo Pratico, Miriam Priolo, Luigi Tuccio, Rosita Valenti, Angela Vazzana.

La lista di Saverio Pazzano

Anche Pazzano corre con una sola lista: La Strada.

I candidati sono: Giuseppe Andidero, Maria Arminio, Simona Boschi, Chiara Campanella, Antonio Campolo, Flavia Carricato, Barbara Cartella, Giovanni Cartisano, Rosy Chirico, Agostino Cortese, Ornella De Stefano, Giovanna Fontanelli, Livia Guarniera, Zaira Viviana Lenzi, Francesco Lia, Lorenzo Pio Massimo Martino, Pietro Dario Nunnari, Fabio Domenico Palumbo, Maria Lucia Parisi, Pasquale Pensabene, Serena Pensabene, Giuseppina Pontari, Paola Schipani, Valentino Scordino, Serenella Gaia Spinella.