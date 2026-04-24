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Comunali Reggio, Reggio Futura presenta i 32 candidati: ‘Siamo una lista vincente’

Reggio Futura rompe gli indugi e presenta i 32 candidati al Comune. Scopelliti: 'Ecco i nostri progetti strategici'

24 Aprile 2026 - 21:07 | di Redazione

inaugurazione sede reggio futura scopelliti ()

Si è svolta all’interno della segreteria di Reggio Futura, in via Tripepi 89 a Reggio Calabria, la presentazione dei trentadue candidati del movimento di centrodestra per il Consiglio Comunale, in vista della tornata elettorale del 24 e 25 maggio.

  1. Mariano Barbalace
  2. Daniela Aliquò
  3. Bruno Bagnato
  4. Franco Barillà
  5. Rocco Basile
  6. Mariateresa Battaglia
  7. Giuseppe Branca
  8. Antonino Caratozzolo
  9. Valentina Caravello
  10. Luigi Catalano
  11. Marialuisa Curatola
  12. Antonino De Girolamo
  13. Saveria Fraschini, detta Serenella
  14. Antonella Girasole
  15. Filomena Iatì, detta Mena
  16. Nicola Maria Ilacqua
  17. Massimo Labate
  18. Saverio Laganà
  19. Francesco Mandaglio
  20. Gaetano Massara
  21. Maristella Milone
  22. Nadia Nicolò
  23. Giovanni Palermo
  24. Marco Parisi
  25. Rosa Ricciardi
  26. Daniele Romeo
  27. Giovanni Sanfilippo
  28. Sabrina Sorbo
  29. Donatella Sicari
  30. Vincenzo Surace
  31. Margherita Tripodi
  32. Mariella Vizzari

“Siamo i primi nel centrodestra ad aver depositato la lista in Comune – ha evidenziato Italo Palmara, presidente di Reggio Futura – Volevamo una lista forte qualitativamente, per dare prova di come manteniamo le promesse”.

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Il capolista Mariano Barbalace ha svelato un antipatico retroscena, legato alla sua candidatura con Reggio Futura: “Sono stato contattato da Anassilaos e invitato a ricevere il premio San Giorgio dell’associazione. Poi lo scorso weekend ricevo una telefonata nella quale mi viene comunicato che, in virtù della mia sopraggiunta candidatura con Reggio Futura, non mi sarebbe più stato conferito il premio. Questa città mi ha adottato, sono innamorato di Reggio Calabria”.

Peppe Scopelliti, anima di Reggio Futura, ha sottolineato come il pediatra Barbalace abbia curato oltre 16.000 bambini prima di chiosare sulla presentazione della lista: “Partiamo da un elemento caratterizzante: Reggio Futura è una lista vincente. Nel 2014, è risultata la prima di tutto il centrodestra. Ha una tradizione ed una storia. Non ho mai fatto una lista, perché ero candidato e c’era un gruppo dirigente che se ne occupava. Questa volta, mi sono cimentato in prima persona. Abbiamo presentato due progetti per la città: uno sull’occupazione e uno sull’edilizia. Scelte strategiche che abbiamo messo in campo”.

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