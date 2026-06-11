Giro Next Gen 2026, Calabrese: ‘Tre tappe per raccontare al mondo una terra straordinaria’

La Calabria si prepara ad accogliere il Giro Next Gen 2026, uno degli appuntamenti più importanti del ciclismo giovanile internazionale, che attraverserà il territorio regionale con tre tappe capaci di raccontare la straordinaria ricchezza paesaggistica, culturale, archeologica e naturalistica della regione.

Da Reggio Calabria a Vibo Valentia, da Tropea a Crotone, fino a Sibari e al Parco nazionale del Pollino, il percorso scelto per l’edizione 2026 accompagnerà atleti, appassionati e telespettatori in un viaggio attraverso alcune delle destinazioni più rappresentative della Calabria, trasformando la competizione sportiva in una grande occasione di promozione territoriale.

Il grande ciclismo giovanile attraversa il territorio calabrese

Le tappe attraverseranno borghi storici, aree archeologiche della Magna Grecia, parchi naturali, itinerari outdoor, località costiere tra le più belle del Mediterraneo e luoghi simbolo dell’identità calabrese, offrendo una vetrina internazionale a un territorio sempre più protagonista nel panorama turistico nazionale ed europeo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e promozione della Destinazione Calabria portato avanti dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Turismo, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento della regione sui mercati nazionali e internazionali. Particolarmente significativo è anche il momento che sta vivendo il sistema dell’accessibilità regionale, grazie al potenziamento dei collegamenti aerei nazionali e internazionali che stanno rendendo la Calabria sempre più vicina ai principali mercati turistici europei.

La strategia regionale tra turismo sportivo e nuovi voli

La presenza della Calabria nel circuito del Giro d’Italia e negli eventi a latere, come il Giro Next Gen, conferma la capacità della Regione d’inserirsi all’interno dei più importanti eventi sportivi nazionali e internazionali, trasformandoli in straordinarie occasioni di promozione territoriale. Un’opportunità che la Regione Calabria ha saputo intercettare e valorizzare con una strategia mirata, utilizzando il grande palcoscenico del Giro per raccontare una destinazione autentica, accessibile e sempre più attrattiva, capace di sorprendere e conquistare visitatori provenienti da tutto il mondo.

“Accogliere il Giro Next Gen in Calabria – dichiara l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese – rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Si tratta di un evento sportivo di assoluto prestigio che offre alla nostra regione una straordinaria opportunità di visibilità e di promozione. Le immagini che accompagneranno la corsa mostreranno al pubblico italiano e internazionale una Calabria autentica, dinamica e sorprendente, fatta di mare, montagna, storia, cultura, tradizioni e natura incontaminata. Le tre tappe calabresi sono state pensate come un vero e proprio racconto del territorio. Un mosaico di luoghi che testimonia la variazione e l’unicità della nostra offerta turistica”.

“Lo sport – aggiunge l’assessore al Turismo – rappresenta oggi uno straordinario strumento di promozione territoriale. Eventi come il Giro Next Gen consentono di raggiungere milioni di persone e di raccontare una Calabria sempre più attrattiva per il turismo esperienziale, il cicloturismo, le attività outdoor. Una regione che può essere vissuta e scoperta durante tutto l’anno grazie alla varietà dei suoi paesaggi e alla qualità delle esperienze che offre”.