Catona, Cotroneo (III Circ.): ‘Avviata la richiesta di interventi di decoro per il territorio’

Dopo la potatura delle palme sul lungomare, adesso toccherà alle piazzette presenti sulla nazionale. Il consigliere: "Il territorio ha bisogno di attenzione costante"

Nonostante non si sia ancora insediato il primo Consiglio della III Circoscrizione, il consigliere d’opposizione Michele Cotroneo ha già avviato una serie di iniziative finalizzate a dare risposte concrete ad alcune criticità presenti sul territorio.

Dopo gli interventi di potatura delle palme sul lungomare di Catona e degli alberi nella piazzetta di Concessa, Cotroneo ha avanzato una nuova richiesta riguardante la potatura delle palme di Piazza Matteotti e delle piazzette situate lungo Via Nazionale. Interventi che, secondo quanto comunicato, dovrebbero essere eseguiti a breve.

La cura del territorio prima della stagione estiva

“Il territorio ha bisogno di attenzione costante – dichiara Cotroneo -. Le cose da fare sono ancora tante, a cominciare dalla pulizia delle spiagge e dalla manutenzione delle docce pubbliche, servizi fondamentali soprattutto con l’arrivo della stagione estiva”.

Tra le proposte avanzate dal consigliere vi è anche l’istituzione di squadre operative giornaliere dedicate ai lungomari di Catona e Gallico, con l’obiettivo di garantire maggiore pulizia, decoro e fruibilità degli spazi pubblici.

“Non bastano interventi occasionali – aggiunge Cotroneo -. Serve una presenza quotidiana e programmata, capace di mantenere i lungomari puliti, accoglienti e decorosi, sia per i cittadini sia per i tanti visitatori che frequentano le nostre zone costiere”.

L’impegno, conclude Cotroneo, continuerà con spirito costruttivo e attenzione alle esigenze della comunità, nella convinzione che la vivibilità del territorio passi da interventi concreti, manutenzione ordinaria e ascolto costante dei cittadini.