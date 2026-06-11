Catona, Cotroneo (III Circ.): ‘Avviata la richiesta di interventi di decoro per il territorio’
Dopo la potatura delle palme sul lungomare, adesso toccherà alle piazzette presenti sulla nazionale. Il consigliere: "Il territorio ha bisogno di attenzione costante"
11 Giugno 2026 - 14:45 | Comunicato stampa
Nonostante non si sia ancora insediato il primo Consiglio della III Circoscrizione, il consigliere d’opposizione Michele Cotroneo ha già avviato una serie di iniziative finalizzate a dare risposte concrete ad alcune criticità presenti sul territorio.
Dopo gli interventi di potatura delle palme sul lungomare di Catona e degli alberi nella piazzetta di Concessa, Cotroneo ha avanzato una nuova richiesta riguardante la potatura delle palme di Piazza Matteotti e delle piazzette situate lungo Via Nazionale. Interventi che, secondo quanto comunicato, dovrebbero essere eseguiti a breve.
La cura del territorio prima della stagione estiva
“Il territorio ha bisogno di attenzione costante – dichiara Cotroneo -. Le cose da fare sono ancora tante, a cominciare dalla pulizia delle spiagge e dalla manutenzione delle docce pubbliche, servizi fondamentali soprattutto con l’arrivo della stagione estiva”.
Tra le proposte avanzate dal consigliere vi è anche l’istituzione di squadre operative giornaliere dedicate ai lungomari di Catona e Gallico, con l’obiettivo di garantire maggiore pulizia, decoro e fruibilità degli spazi pubblici.
“Non bastano interventi occasionali – aggiunge Cotroneo -. Serve una presenza quotidiana e programmata, capace di mantenere i lungomari puliti, accoglienti e decorosi, sia per i cittadini sia per i tanti visitatori che frequentano le nostre zone costiere”.
L’impegno, conclude Cotroneo, continuerà con spirito costruttivo e attenzione alle esigenze della comunità, nella convinzione che la vivibilità del territorio passi da interventi concreti, manutenzione ordinaria e ascolto costante dei cittadini.
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