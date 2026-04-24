Comunali Reggio, Avs deposita la lista: ecco i 32 nomi per il Consiglio
Avs formalizza la candidatura con 32 nomi in lista per la sfida elettorale del 24 e 25 maggio
24 Aprile 2026 - 20:58 | di Redazione
Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato la propria lista per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in programma il 24 e 25 maggio 2026.
Avs entra così ufficialmente nella fase più calda della campagna elettorale, con una squadra composta da 32 candidati al Consiglio comunale.
I nomi della lista Avs
- Antonino Amodeo (detto Nino)
- Dario Baccellieri
- Tiziana Raffaella Biondi
- Maria Pia Callea
- Giuseppe Cantarella
- Massimo Cogliandro
- Federica Corasaniti
- Anna Cristofaro
- Filomena Crucitti (detta Menita)
- Demetrio Delfino
- Gaetana Distefano (detta Silvana)
- Danilo Emo
- Dionisia Falzea
- Barbara Foti
- Patrizia Maria Paola Luciana Eletta Gambardella
- Maria Guarnaccia
- Elena Maria Antonietta Iacopino
- Danilo Lampasi
- Francesco Le Pera (detto Franco)
- Laura Marchetti
- Emmanuela Antonia Marcianò (detta Emma)
- Maria Grazia Marrapodi
- Antonino Massara (detto Tommy)
- Orazio Modafferi
- Caterina Sorina Muraca
- Maria Antonella Politi
- Gerardo Pontecorvo
- Antonino Santisi
- Anna Sismo
- Ippolita Veltre
- Donatella Zadera
- Clara Zaffino
Con il deposito della lista, Avs definisce la propria presenza nella competizione elettorale.
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