Comunali Reggio, Avs deposita la lista: ecco i 32 nomi per il Consiglio

Avs formalizza la candidatura con 32 nomi in lista per la sfida elettorale del 24 e 25 maggio

Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato la propria lista per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in programma il 24 e 25 maggio 2026.

Avs entra così ufficialmente nella fase più calda della campagna elettorale, con una squadra composta da 32 candidati al Consiglio comunale.

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I nomi della lista Avs

Antonino Amodeo (detto Nino) Dario Baccellieri Tiziana Raffaella Biondi Maria Pia Callea Giuseppe Cantarella Massimo Cogliandro Federica Corasaniti Anna Cristofaro Filomena Crucitti (detta Menita) Demetrio Delfino Gaetana Distefano (detta Silvana) Danilo Emo Dionisia Falzea Barbara Foti Patrizia Maria Paola Luciana Eletta Gambardella Maria Guarnaccia Elena Maria Antonietta Iacopino Danilo Lampasi Francesco Le Pera (detto Franco) Laura Marchetti Emmanuela Antonia Marcianò (detta Emma) Maria Grazia Marrapodi Antonino Massara (detto Tommy) Orazio Modafferi Caterina Sorina Muraca Maria Antonella Politi Gerardo Pontecorvo Antonino Santisi Anna Sismo Ippolita Veltre Donatella Zadera Clara Zaffino

Con il deposito della lista, Avs definisce la propria presenza nella competizione elettorale.