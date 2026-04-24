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Comunali Reggio, Avs deposita la lista: ecco i 32 nomi per il Consiglio

Avs formalizza la candidatura con 32 nomi in lista per la sfida elettorale del 24 e 25 maggio

24 Aprile 2026 - 20:58 | di Redazione

avs reggio

Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha depositato la propria lista per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, in programma il 24 e 25 maggio 2026.

Avs entra così ufficialmente nella fase più calda della campagna elettorale, con una squadra composta da 32 candidati al Consiglio comunale.

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I nomi della lista Avs

  1. Antonino Amodeo (detto Nino)
  2. Dario Baccellieri
  3. Tiziana Raffaella Biondi
  4. Maria Pia Callea
  5. Giuseppe Cantarella
  6. Massimo Cogliandro
  7. Federica Corasaniti
  8. Anna Cristofaro
  9. Filomena Crucitti (detta Menita)
  10. Demetrio Delfino
  11. Gaetana Distefano (detta Silvana)
  12. Danilo Emo
  13. Dionisia Falzea
  14. Barbara Foti
  15. Patrizia Maria Paola Luciana Eletta Gambardella
  16. Maria Guarnaccia
  17. Elena Maria Antonietta Iacopino
  18. Danilo Lampasi
  19. Francesco Le Pera (detto Franco)
  20. Laura Marchetti
  21. Emmanuela Antonia Marcianò (detta Emma)
  22. Maria Grazia Marrapodi
  23. Antonino Massara (detto Tommy)
  24. Orazio Modafferi
  25. Caterina Sorina Muraca
  26. Maria Antonella Politi
  27. Gerardo Pontecorvo
  28. Antonino Santisi
  29. Anna Sismo
  30. Ippolita Veltre
  31. Donatella Zadera
  32. Clara Zaffino

Con il deposito della lista, Avs definisce la propria presenza nella competizione elettorale.

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