Comunali, presentata la lista ‘Ogni giorno Reggio Calabria’ a sostegno di Cannizzaro
La lista è schierata a sostegno del candidato sindaco Cannizzaro. Ecco i 32 NOMI
24 Aprile 2026 - 21:31 | di Redazione
Ore calde a Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Nella giornata del 25 aprile, alle ore 12, si chiuderanno ufficialmente i termini per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale.
Tra le formazioni già depositate nel campo del centrodestra c’è “Ogni giorno Reggio Calabria”, lista promossa dal consigliere regionale Domenico Giannetta e schierata a sostegno della candidatura a sindaco dell’on. Francesco Cannizzaro.
Una lista che si inserisce nel perimetro della coalizione di centrodestra e che punta a rafforzare il fronte civico e politico attorno al candidato sindaco. La presentazione dei nomi conferma il lavoro di composizione portato avanti nelle ultime settimane, dentro una fase particolarmente intensa per tutte le coalizioni.
Il centrodestra, con Cannizzaro, si prepara infatti a una competizione ampia, costruita su più liste e su una presenza diffusa nei territori. “Ogni giorno Reggio Calabria” rappresenta una delle tessere di questo mosaico politico, con l’obiettivo di intercettare consenso nei quartieri e tra gli elettori moderati.
I candidati della lista “Ogni giorno Reggio Calabria”
Di seguito i nomi dei candidati al Consiglio comunale:
Alampi Consolato
Azzarà Antonino
Biondo Angela Maria
Crucitti Antonio
Cugliandro Antonia
D’Agostino Domenico
D’Aguì Antonio
Demaio Valentina
Eboli Stefania
Errante Antonio
Focà Martina Maria Angela
Franco Adelina
Iannò Julia detta Giulia
Ielo Giuseppe
Irrera Amelia
Labate Giulia
Laganà Demetrio
Lentini Umberto Leonardo
Lopresti Maria Gabriella
Mallamaci Francesco
Mammolenti Giorgio
Mileto Antonino
Modafferi Marco
Napoli Patrizia
Nicolò Briggida
Sgrò Andrea Pio
Stelitano Caterina Cecilia
Tamiro Carla
Trunfio Santo
Viglianisi Raffaella
Zagarella Francesco
Zagari Maria Vincenza
La chiusura dei termini per la presentazione delle liste segnerà il passaggio formale verso la campagna elettorale vera e propria. Da quel momento, il confronto entrerà nel vivo, con candidati sindaco, partiti e movimenti civici chiamati a misurare la propria forza nella corsa verso Palazzo San Giorgio.
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