Comunali Reggio, presentata la lista ‘Alternativa Popolare’ a sostegno di Cannizzaro sindaco
I NOMI dei 32 candidati
25 Aprile 2026 - 12:01 | Comunicato Stampa
Alternativa Popolare sarà in campo nella coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro.
La lista si inserisce nel quadro delle forze che compongono lo schieramento chiamato a sfidare il centrosinistra guidato da Mimmo Battaglia, il polo civico di Eduardo Lamberti Castronuovo e La Strada di Saverio Pazzano. Il voto è fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.
I candidati della lista Alternativa Popolare
- Massimo Antonino Ripepi, detto Tripepi
- Isabella Margherita Simona
- Ersilia Andidero
- Vincenzo Roberto Leo
- Giovanna Immacolata Barcella
- Danila Logoteta
- Elena Bisacchi
- Elisa Maria Mallamace
- Antonella Angela Mara Boz
- Gaia Mancini
- Giovanna Miriam Caristi
- Bruno Marino
- Teresa Chirico
- Michaela Claire Minniti
- Patrizia D’Aguì
- Antonio Perni
- Emilio Francesco De Paoli
- Angela Irene Principato
- Antonia Grazia Drommi
- Maria Letizia Romeo
- Bruno Falcomatà
- Maria Scaramozzino
- Maria Giovanna Ferro, detta Vania
- Paolo Scopelliti
- Eleonora Filocamo
- Francesco Stillittano
- Paolo Gatto
- Emilio Tramontana
- Carmela Iaconis, detta Carmen
- Francesco Trapani
- Emiliano Imbalzano
- Letterio Zappia, detto Lillo.
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