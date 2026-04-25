Comunali Reggio, presentata la lista ‘Alternativa Popolare’ a sostegno di Cannizzaro sindaco

Alternativa Popolare sarà in campo nella coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro.

La lista si inserisce nel quadro delle forze che compongono lo schieramento chiamato a sfidare il centrosinistra guidato da Mimmo Battaglia, il polo civico di Eduardo Lamberti Castronuovo e La Strada di Saverio Pazzano. Il voto è fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

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