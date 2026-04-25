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Comunali Reggio, presentata la lista ‘Alternativa Popolare’ a sostegno di Cannizzaro sindaco

I NOMI dei 32 candidati

25 Aprile 2026 - 12:01 | Comunicato Stampa

massimo ripepi

Alternativa Popolare sarà in campo nella coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro.

La lista si inserisce nel quadro delle forze che compongono lo schieramento chiamato a sfidare il centrosinistra guidato da Mimmo Battaglia, il polo civico di Eduardo Lamberti Castronuovo e La Strada di Saverio Pazzano. Il voto è fissato per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

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I candidati della lista Alternativa Popolare

  1. Massimo Antonino Ripepi, detto Tripepi
  2. Isabella Margherita Simona
  3. Ersilia Andidero
  4. Vincenzo Roberto Leo
  5. Giovanna Immacolata Barcella
  6. Danila Logoteta
  7. Elena Bisacchi
  8. Elisa Maria Mallamace
  9. Antonella Angela Mara Boz
  10. Gaia Mancini
  11. Giovanna Miriam Caristi
  12. Bruno Marino
  13. Teresa Chirico
  14. Michaela Claire Minniti
  15. Patrizia D’Aguì
  16. Antonio Perni
  17. Emilio Francesco De Paoli
  18. Angela Irene Principato
  19. Antonia Grazia Drommi
  20. Maria Letizia Romeo
  21. Bruno Falcomatà
  22. Maria Scaramozzino
  23. Maria Giovanna Ferro, detta Vania
  24. Paolo Scopelliti
  25. Eleonora Filocamo
  26. Francesco Stillittano
  27. Paolo Gatto
  28. Emilio Tramontana
  29. Carmela Iaconis, detta Carmen
  30. Francesco Trapani
  31. Emiliano Imbalzano
  32. Letterio Zappia, detto Lillo.

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Massimo RipepiReggio Calabria Politica

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