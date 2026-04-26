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Comunali Reggio, presentate le due liste di Lamberti Castronuovo: tutti i nomi

All’Hotel Excelsior la presentazione delle liste “Cultura e Legalità” e “Reggio Normale” a sostegno di Eduardo Lamberti Castronuovo

26 Aprile 2026 - 13:13 | di Vincenzo Comi

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Si è svolta questa mattina, all’interno dell’Hotel Excelsior di Reggio Calabria, la presentazione delle due liste a sostegno di Eduardo Lamberti Castronuovo, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Due le compagini ufficializzate: “Cultura e Legalità” e “Reggio Normale”. Un passaggio politico importante per la corsa elettorale di Lamberti Castronuovo, che mette in campo le proprie squadre in vista della competizione per Palazzo San Giorgio.

Lista – Cultura e Legalità

Questi i candidati della lista Cultura e Legalità:

Luigi Tuccio, Umberto Montella, Salvatore Palmeri, Filippo Antonio Bova, Maria Spanò, Santo Michele Albanese, Giada Amato, Pasquale Andidiero, Antonio Benestare, Luisa Bonanno, Mario Calipari, Maria Luisa Campolo, Francesca Canale, Simona Cara, Giovanna Rosa Caridi, Antonino Cervino, Andrea Cortese, Paolo Denisi, Dario Dieni, Mouad El Assaid detto Momo, Lucia Gafà, Gualtiero Grilletto, Vincenzo Luigi Mammoliti, Antonino Mazza Laboccetta, Giuseppe Francesco Modafferi detto Peppe, Giada Nicolò, Santo Antonio Pavia, Carlo Praticò, Miriam Priolo, Alessia Romeo, Maria Paola Rosace, Rosita Valenti.

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Lista – Reggio Normale

Questi i candidati della lista Reggio Normale:

Rosa Maria Alessio, Demetrio Aricò, Gabriella Bardo, Domenica Caia, Maria Giulia Cara, Irish Jade Carle, Francesco Chirico, Santina Chirico, Irene Cocuzza, Assunta Caterina Curcio, Fabrizio D’Alessandro, Lucia Giuseppina De Vita, Giuseppe Dieni, Paul Nepo Jay Gonzales, Ornella Doriana Laura Manferoce, Barbara Marra, Francesco Pancaro, Alessandro Panetta, Antonino Pratesi, Giuseppe Pulvirenti, Marco Sgrò, Santino Soda, Marco Spanò, Maria Pia Turiano, Angela Vazzana, Maria Cristina Vazzana, Giuseppe Votano, Natale Zerbi.

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Eduardo Lamberti CastronuovoElezioni ComunaliReggio Calabria Politica

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