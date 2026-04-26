Comunali Reggio, lista Insieme Si Può: ecco i candidati

La lista civica “INSIEME SI PUÒ – con Cannizzaro Sindaco” presenta ufficialmente i propri candidati al Consiglio Comunale, una squadra composta da donne e uomini espressione del territorio, delle professioni e della società civile, uniti dalla volontà di contribuire concretamente al futuro della città.

Un gruppo eterogeneo, competente e radicato nella comunità, che rappresenta energie nuove e esperienze consolidate, con l’obiettivo di costruire una Reggio Calabria più moderna, partecipata e vicina ai cittadini.

Leggi anche

I candidati della lista

I candidati della lista sono:

Altobruno Giuseppe; Argentino Mazzitelli Giovanna detta Vanna; Barbaro Giuseppe; Bellantoni Filippo; Buda Greta; Cannistrà Maria Schantal; D’Amico Sebastiano detto Nuccio; Falcone Adelaide Maria; Femia Maria Teresa; Giglio Mario; Giordano Luigi; Giovannini Olga Tiziana; Guarnaccia Aurelio Nicola; Lento Ilenia; Marcianò Rocco; Musicò Carolina; Nunnari Roberta; Pitasi Carmine Miriam; Placanicà Antonio Fabio; Recupero Francesco detto Franco; Santagati Valentina; Scuncia Giuseppe detto Jo; Serio Fortunato Oronzo detto Nana; Siviglia Mario; Tigani Azzurra; Tripodi Angela Carmela; Tripodi Domenico detto Mimmo; Tripodi Simona detta Simona; Vigliante Nadia Teresa; Vadalà Antonino detto Nino; Zara Concetta.

“La nostra è una squadra che nasce dall’ascolto e dalla partecipazione – si legge nella nota – con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e costruire insieme una visione concreta di sviluppo per Reggio Calabria.”

La presentazione ufficiale alla cittadinanza avverrà nei prossimi giorni con un evento pubblico dedicato, che sarà occasione di incontro, confronto e condivisione del progetto politico.