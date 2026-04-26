Comunali Reggio, lista Insieme Si Può: ecco i candidati
Reggio Calabria, la lista Insieme Si Può presenta la squadra per il Consiglio Comunale. Cannizzaro: "Nasciamo dall’ascolto per costruire una visione concreta di sviluppo per la città"
26 Aprile 2026 - 10:51 | di Redazione
La lista civica “INSIEME SI PUÒ – con Cannizzaro Sindaco” presenta ufficialmente i propri candidati al Consiglio Comunale, una squadra composta da donne e uomini espressione del territorio, delle professioni e della società civile, uniti dalla volontà di contribuire concretamente al futuro della città.
Un gruppo eterogeneo, competente e radicato nella comunità, che rappresenta energie nuove e esperienze consolidate, con l’obiettivo di costruire una Reggio Calabria più moderna, partecipata e vicina ai cittadini.
I candidati della lista
I candidati della lista sono:
- Altobruno Giuseppe;
- Argentino Mazzitelli Giovanna detta Vanna;
- Barbaro Giuseppe;
- Bellantoni Filippo;
- Buda Greta;
- Cannistrà Maria Schantal;
- D’Amico Sebastiano detto Nuccio;
- Falcone Adelaide Maria;
- Femia Maria Teresa;
- Giglio Mario;
- Giordano Luigi;
- Giovannini Olga Tiziana;
- Guarnaccia Aurelio Nicola;
- Lento Ilenia;
- Marcianò Rocco;
- Musicò Carolina;
- Nunnari Roberta;
- Pitasi Carmine Miriam;
- Placanicà Antonio Fabio;
- Recupero Francesco detto Franco;
- Santagati Valentina;
- Scuncia Giuseppe detto Jo;
- Serio Fortunato Oronzo detto Nana;
- Siviglia Mario;
- Tigani Azzurra;
- Tripodi Angela Carmela;
- Tripodi Domenico detto Mimmo;
- Tripodi Simona detta Simona;
- Vigliante Nadia Teresa;
- Vadalà Antonino detto Nino;
- Zara Concetta.
“La nostra è una squadra che nasce dall’ascolto e dalla partecipazione – si legge nella nota – con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e costruire insieme una visione concreta di sviluppo per Reggio Calabria.”
La presentazione ufficiale alla cittadinanza avverrà nei prossimi giorni con un evento pubblico dedicato, che sarà occasione di incontro, confronto e condivisione del progetto politico.
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