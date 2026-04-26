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Comunali Reggio, lista Insieme Si Può: ecco i candidati

Reggio Calabria, la lista Insieme Si Può presenta la squadra per il Consiglio Comunale. Cannizzaro: "Nasciamo dall’ascolto per costruire una visione concreta di sviluppo per la città"

26 Aprile 2026 - 10:51 | di Redazione

Palazzo San Giorgio Comune Reggio Calabria

La lista civica “INSIEME SI PUÒ – con Cannizzaro Sindaco” presenta ufficialmente i propri candidati al Consiglio Comunale, una squadra composta da donne e uomini espressione del territorio, delle professioni e della società civile, uniti dalla volontà di contribuire concretamente al futuro della città.

Un gruppo eterogeneo, competente e radicato nella comunità, che rappresenta energie nuove e esperienze consolidate, con l’obiettivo di costruire una Reggio Calabria più moderna, partecipata e vicina ai cittadini.

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I candidati della lista

I candidati della lista sono:

  1. Altobruno Giuseppe;
  2. Argentino Mazzitelli Giovanna detta Vanna;
  3. Barbaro Giuseppe;
  4. Bellantoni Filippo;
  5. Buda Greta;
  6. Cannistrà Maria Schantal;
  7. D’Amico Sebastiano detto Nuccio;
  8. Falcone Adelaide Maria;
  9. Femia Maria Teresa;
  10. Giglio Mario;
  11. Giordano Luigi;
  12. Giovannini Olga Tiziana;
  13. Guarnaccia Aurelio Nicola;
  14. Lento Ilenia;
  15. Marcianò Rocco;
  16. Musicò Carolina;
  17. Nunnari Roberta;
  18. Pitasi Carmine Miriam;
  19. Placanicà Antonio Fabio;
  20. Recupero Francesco detto Franco;
  21. Santagati Valentina;
  22. Scuncia Giuseppe detto Jo;
  23. Serio Fortunato Oronzo detto Nana;
  24. Siviglia Mario;
  25. Tigani Azzurra;
  26. Tripodi Angela Carmela;
  27. Tripodi Domenico detto Mimmo;
  28. Tripodi Simona detta Simona;
  29. Vigliante Nadia Teresa;
  30. Vadalà Antonino detto Nino;
  31. Zara Concetta.

“La nostra è una squadra che nasce dall’ascolto e dalla partecipazione – si legge nella nota – con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e costruire insieme una visione concreta di sviluppo per Reggio Calabria.”

La presentazione ufficiale alla cittadinanza avverrà nei prossimi giorni con un evento pubblico dedicato, che sarà occasione di incontro, confronto e condivisione del progetto politico.

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