L’ora della verità per la Redel Viola: al Palacalafiore arriva Avellino per Gara 3
Palla a due alle ore 19:00 sul parquet reggino. I ragazzi di coach Cadeo cercano il trionfo decisivo nell'ultimo atto contro i lupi irpini
14 Giugno 2026 - 06:54 | di Renato Pesce
Poche ore alla palla a due che vale un’intera stagione. Questa sera, alle ore 19:00 sul parquet del Palacalafiore, va in scena l’atto conclusivo e definitivo: Gara 3 della finale playoff di Serie B Interregionale tra la Redel Viola e la Felice Scandone Avellino. Una vera e propria “bella” dove la compagine neroarancio si giocherà davanti al proprio pubblico il pass per il salto nella categoria superiore.
La serie arriva a questo capitolo finale dopo due partite ad altissima tensione emotiva e tecnica. Nel primo atto disputato a Reggio Calabria, gli irpini erano riusciti a strappare il fattore campo grazie a una sanguinosa tripla di Duranti sulla sirena (69-71). Sotto 1-0 e con le spalle al muro in un PalaDelMauro infuocato, la Redel ha però saputo rispondere da grande squadra: in Gara 2, trascinata dalle magie di Clark e da una difesa asfissiante, la Viola ha espugnato l’impianto campano per 66-69, impattando la serie e riportando il verdetto finale da decidere tra le mura amiche.
Stasera per i ragazzi di coach Cadeo l’imperativo sarà uno solo: mettere sul parquet la stessa determinazione e concentrazione per tutti e 40 i minuti di gioco, evitando cali di tensione che contro un avversario simile si pagano a caro prezzo.
I pericoli della Scandone Avellino e le insidie del roster irpino
Affrontare la Felice Scandone Avellino significa fare i conti con una squadra estremamente solida, compatta e sorretta da un roster profondo e di assoluto livello per la categoria. Tra i pericoli biancoverdi l’ala Stefanini, un lungo moderno che sa abbinare la fisicità nel pitturato a un’ottima mano perimetrale, capace di fare male in transizione. Insieme a lui, l’esperienza e la classe di Scanzi e Duranti rappresentano le armi principali a disposizione di coach Dell’Imperio nei momenti in cui la palla scotta.
La Viola dovrà prestare la massima attenzione alla fisicità di Ragusa sotto le plance e alle fiammate balistiche di Gay, oltre all’ordine che Cantone e Vitale sanno garantire alla regia e al tiro perimetrale. Avellino ha già dimostrato di saper alzare la pressione difensiva fino a togliere lucidità ai portatori di palla neroarancio.
Il fattore Palacalafiore e le parole di coach Cadeo nel pre-gara
Per arginare l’intensità e le ambizioni della Scandone, la Redel si affiderà alla spinta del proprio pubblico, atteso in massa per riempire le tribune del Palacalafiore e trascinare la squadra.
I dettagli faranno la differenza: il controllo dei rimbalzi, la precisione dalla lunetta e la capacità di attaccare la difesa irpina saranno le chiavi tattiche per scardinare la resistenza biancoverde.
L’appuntamento è fissato per le ore 19:00. Arbitri della serata due siciliani, i signori Arturo Tartamella di Erice (TP) e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG). La gara sarà visibile anche in diretta streaming sui canali social ufficiali della Redel Viola.
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