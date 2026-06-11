Adesso dovrà essere caccia al biglietto. Domenica 14 giugno, alle ore 19:00, il PalaCalafiore è chiamato a vestirsi di neroarancio per l’ultimo passaggio ufficiale della stagione. Quello che può valere la promozione. Quello che può riportare la Viola dove Reggio Calabria vuole rivederla… per adesso.

Dopo la beffa di Gara 1, persa al PalaCalafiore per 69-71 e quella maledetta tripla, la Redel Viola ha trovato la forza di rialzarsi. Lo ha fatto nel modo più difficile ma tirando fuori prestazione, forza, orgoglio: andando a vincere al PalaDelMauro contro Avellino, riportando la serie in parità e conquistandosi il diritto di giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.

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Ora non servono calcoli. Servono presenza, voce, calore. Servono sciarpe, bandiere, sostegno. Servirà un PalaCalafiore pieno, caldo, vivo. Perché saranno 40 minuti lunghi, duri, carichi di tensione. Ma anche 40 minuti che possono regalare una grande gioia ai tifosi neroarancio. In palio c’è la promozione in Serie B Nazionale. Un traguardo pesante, non solo per la società, ma per tutto il movimento sportivo reggino.

Reggio Calabria ha già dimostrato di saper rispondere quando c’è bisogno di esserci. Lo ha fatto con la pallavolo, riempiendo il palazzetto e accompagnando la Domotek fino al salto di categoria. Adesso può farlo anche con il basket. La Redel Viola ha bisogno del suo popolo. Di quella spinta che nei momenti decisivi può cambiare il peso di un possesso, di un tiro, di una difesa. Domenica il PalaCalafiore dovrà mostrare il meglio di sé.

Perché questa non è solo una partita. È una possibilità di riscatto sportivo per una città che ha voglia di tornare protagonista. Dopo la pallavolo, può toccare al basket. Poi sarà il turno del calcio, dove si intravede l’inizio di una nuova era. Ma adesso conta solo una cosa: riempire il PalaCalafiore e spingere la Redel Viola verso il trionfo.