Redel, Cadeo applaude la Viola: “Tutti hanno dato qualcosa per vincere”

Coach Giulio Cadeo ha evidenziato ai microfoni di Sport Channel 214 come “la squadra sia riuscita a rimanere agganciata alla partita fino ai minuti finali, mettendo pressione ad Avellino nel momento decisivo”. Ha poi elogiato Agbortabi “per lo spirito di squadra dimostrato, accettando una scelta tecnica senza polemiche e mettendo il bene del gruppo davanti a quello personale”. Il tecnico ha spiegato che Maresca “dopo un primo tempo difficile in attacco, aveva riposato a lungo ed era importante nelle rotazioni, mentre Edoardo -ha evidenziato il Coach – è cresciuto nel corso della gara, risultando determinante su entrambi i lati del campo quando è stato chiamato in causa”.

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