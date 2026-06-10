La Redel firma l’impresa al Pala Del Mauro: Avellino battuta in Gara 2

La Pallacanestro Viola ha affrontato Gara 2 della finale Play Off al Pala Del Mauro. Il primo quarto tra Avellino e la compagine neroarancio non ha tradito le attese, regalando dieci minuti di puro spettacolo che si sono chiusi con i padroni di casa avanti. Se il primo quarto era stato un antipasto di pura intensità, il secondo si è trasformato in una vera e propria battaglia di nervi e strategie saltate. All’intervallo lungo, il tabellone ha premiato la caparbietà della Viola durante una frazione spigolosa e ricca di interruzioni. Il terzo quarto del Pala Del Mauro si tinge interamente di neroarancio. Dopo un primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio, la Redel Reggio Calabria è rientrata sul parquet con le marce alte, sfoderando una prestazione balistica impressionante. Una pioggia di triple guidata da un monumentale Clark ha permesso agli ospiti di prendere in mano le redini del match, chiudendo la terza frazione avanti di sei lunghezze. Al termine di una battaglia epica e di quaranta minuti di intensità clamorosa, la Redel Reggio Calabria espugna il fortino di Avellino e firma una vera e propria impresa esterna. I ragazzi di coach Cadeo resistono al ritorno furente dei padroni di casa e, grazie a un ultimo quarto di grandissimo spessore balistico e mentale, portano a casa una vittoria d’oro. Gara 3, domenica al Palacalafiore.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Scanzi. Laquintana risponde da tre. Donda in schiacciata. Fiusco in sospensione. Avellino zero su due dalla lunetta. Sorpasso neroarancio, controsorpasso di Avellino. Due su due ai liberi dei padroni di casa. Clark segna e guadagna un libero, che trasforma. Due liberi per Avellino (14-12). Palla persa di Avellino. Cadeo chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, due su due. Tripla di Stefanini. Ragusa dalla lunetta, uno su due. Marangon da sotto canestro. Clark, zero su due. Si va al secondo quarto sul 20 a 16.

SECONDO QUARTO

Un errore per compagine. Agbortabi per il -2. Tripla di Cioppa. Clark dalla lunetta, due su due. Diversi errori per compagine. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Clark dalla lunetta, due su due. Gay per il 25 a 22. Laganà dalla lunetta, due su due. Agbortabi segna e guadagna la lunetta. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Agbotrabi sbaglia il supplementare. Laganà dalla lunetta, uno su due. Agbortabi risponde a Vitale. Coach Cadeo chiama Time Out. Diversi errori per compagine. Ragusa dalla lunetta, uno su due. Cantone in gancio risponde a Marangon. Marangon dalla lunetta, uno su due. Kmetic dalla lunetta, uno su due. Si va all’intervallo sul 31 a 32.

TERZO QUARTO

Un errore per compagine. Cioppa in arresto e tiro. Tripla di Fiusco. Tripla di Laquintana. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Cioppa dalla lunetta, due su due. Maresca per il +5. Scanzi in gancio. Donda dalla lunetta, zero su due. Tripla di Clark. Ragusa dalla lunetta, uno su due. Stefanini dalla lunetta, uno su due. Clark per il +6. Vitale dalla lunetta, uno su due. Tripla di Stefanini. Tripla di Clark. Diversi errori per compagine. Maresca per il +7. Stefanini dalla lunetta, uno su due. Si chiude il terzo quarto sul 44 a 50 per la Redel.

QUARTO QUARTO

Clark per il +8. Ancora Clark in sospensione. Laganà dalla lunetta, trasforma il libero. Kmetic dalla lunga distanza. Laganà dalla lunetta, trasforma il libero a sua disposizione. Kmetic dalla lunetta, due su due. Stefanini in reverse. Marini in step back. Ragusa in gancio per il -5. Fallo tecnico a Cadeo. Coach Dell’Imperio a Time Out. Kmetic sbaglia dalla lunetta. Tripla di Kmetic. Marini in penetrazione. Ragusa dalla lunetta, due su due. Fernandez dalla lunetta, uno su due. Tripla di Marini. Stefanini da sotto canestro. Laquintana dalla lunetta, due su due. Gay dalla lunetta, tre su tre. Laquintana dalla lunetta, uno su due. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, due su due. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Tripla di Vitale. Risultato finale 66-69 per la Redel Viola Reggio Calabria.

Il tabellino

Felice Scandone Avellino – Redel Viola Reggio Calabria 66-69 (20-16,11-16, 13-18,22-19)

Felice Scandone Avellino: Scanzi 6, Cioppa 9, Cantone 4, Ragusa 7, Kmetic 11, Duranti 2, Stefanini 12, Gay 5, Galli Ne, Donda 2, Vitale 8. Coach Dell’Imperio

Redel Viola Reggio Calabria: Agbrotabi 6, Fiusco 7, Marangon 5, Marinelli NE, Laganà 9, Fernandez 1, Zampa 0, Marini 5, Maresca 6, Clark 19, Laquintana 11, Macrillante NE. Coach Cadeo

Arbitri: Alessandro Zambotto di Cantalice (RI) e Tommaso Caporalini di Osimo (AN)