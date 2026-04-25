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Elezioni a Reggio, la lista Dc-Udc: Rosy Perrone capolista

La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.

25 Aprile 2026 - 19:05 | Comunicato Stampa

Rosi Perrone

A sostegno della candidatura a Sindaco di Reggio Calabria dell’on.le Francesco Cannizzaro, è stata presentata questa mattina la lista promossa dai partiti e movimenti politici UDC, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo CDU, nata dal progetto, avviato negli scorsi mesi, di ricomposizione, nella Regione Calabria, dell’area cattolico – democratica, che trova il proprio riferimento nel Partito Popolare Europeo.

Essa è il frutto dell’appello rivolto a tutti coloro i quali continuano a riferirsi alla tradizione politica ed alla visione di società che trovano il proprio fondamento nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, affinché tornino all’impegno politico, ed assumano le responsabilità derivanti dalla gravità del momento, coniugate alla consapevolezza dell’efficacia del contributo che può essere dato al perseguimento del Bene Comune.

La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.

Ecco i nomi dei candidati:

1        PERRONE Rosa Maria detta Rosy

2        BONFIGLIO Giulia

3        CARBONE Grazia Antonia

4        CARISTENA Giuseppe

5        CIANFANO Martina

6        CIMAROSA Anna

7        CLEMENO Vittorio

8        CORDOVA Domenico Giovanni Bruno

9        D’AMICO Salvatore

10      GALLO Gianluca

11      GERMANO’ Francesco

12      IARIA Letizia

13      LABOZZETTA Giancarlo

14      LASCALA Rosa Maria

15      MANGIOLA Antonino Giuseppe

16      MARINO Danilo Antonio

17      NERI Mani

18      NICOLO’ Giuseppe

19      NUCERA Paolo

20      PALUMBO Danila Roberta

21      PIRILLO Giuseppina

22      RIZZOTTO Annunziato

23      ROMANO Maddalena

24      ROSSELLI Antonio

25      SAPONE Antonio

26      SARICA Giovanna Maria

27      VECCIA Rosa detta Rosilita

28      ZAGARELLA Paolo

29      ZINDATO Giovanna

30      CRUPI Fabio

31      DE CARIDI Aldo

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