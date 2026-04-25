Elezioni a Reggio, la lista Dc-Udc: Rosy Perrone capolista

La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.

A sostegno della candidatura a Sindaco di Reggio Calabria dell’on.le Francesco Cannizzaro, è stata presentata questa mattina la lista promossa dai partiti e movimenti politici UDC, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo CDU, nata dal progetto, avviato negli scorsi mesi, di ricomposizione, nella Regione Calabria, dell’area cattolico – democratica, che trova il proprio riferimento nel Partito Popolare Europeo.

Essa è il frutto dell’appello rivolto a tutti coloro i quali continuano a riferirsi alla tradizione politica ed alla visione di società che trovano il proprio fondamento nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, affinché tornino all’impegno politico, ed assumano le responsabilità derivanti dalla gravità del momento, coniugate alla consapevolezza dell’efficacia del contributo che può essere dato al perseguimento del Bene Comune.

La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.

Ecco i nomi dei candidati:

1 PERRONE Rosa Maria detta Rosy

2 BONFIGLIO Giulia

3 CARBONE Grazia Antonia

4 CARISTENA Giuseppe

5 CIANFANO Martina

6 CIMAROSA Anna

7 CLEMENO Vittorio

8 CORDOVA Domenico Giovanni Bruno

9 D’AMICO Salvatore

10 GALLO Gianluca

11 GERMANO’ Francesco

12 IARIA Letizia

13 LABOZZETTA Giancarlo

14 LASCALA Rosa Maria

15 MANGIOLA Antonino Giuseppe

16 MARINO Danilo Antonio

17 NERI Mani

18 NICOLO’ Giuseppe

19 NUCERA Paolo

20 PALUMBO Danila Roberta

21 PIRILLO Giuseppina

22 RIZZOTTO Annunziato

23 ROMANO Maddalena

24 ROSSELLI Antonio

25 SAPONE Antonio

26 SARICA Giovanna Maria

27 VECCIA Rosa detta Rosilita

28 ZAGARELLA Paolo

29 ZINDATO Giovanna

30 CRUPI Fabio

31 DE CARIDI Aldo