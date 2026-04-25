Elezioni a Reggio, la lista Dc-Udc: Rosy Perrone capolista
La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.
25 Aprile 2026 - 19:05 | Comunicato Stampa
A sostegno della candidatura a Sindaco di Reggio Calabria dell’on.le Francesco Cannizzaro, è stata presentata questa mattina la lista promossa dai partiti e movimenti politici UDC, Democrazia Cristiana di Cuffaro, Democrazia Cristiana di Sandri e Nuovo CDU, nata dal progetto, avviato negli scorsi mesi, di ricomposizione, nella Regione Calabria, dell’area cattolico – democratica, che trova il proprio riferimento nel Partito Popolare Europeo.
Essa è il frutto dell’appello rivolto a tutti coloro i quali continuano a riferirsi alla tradizione politica ed alla visione di società che trovano il proprio fondamento nei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, affinché tornino all’impegno politico, ed assumano le responsabilità derivanti dalla gravità del momento, coniugate alla consapevolezza dell’efficacia del contributo che può essere dato al perseguimento del Bene Comune.
La lista è composta da personaggi noti nel panorama politico, professionale, economico, sociale e culturale, della Città.
Ecco i nomi dei candidati:
1 PERRONE Rosa Maria detta Rosy
2 BONFIGLIO Giulia
3 CARBONE Grazia Antonia
4 CARISTENA Giuseppe
5 CIANFANO Martina
6 CIMAROSA Anna
7 CLEMENO Vittorio
8 CORDOVA Domenico Giovanni Bruno
9 D’AMICO Salvatore
10 GALLO Gianluca
11 GERMANO’ Francesco
12 IARIA Letizia
13 LABOZZETTA Giancarlo
14 LASCALA Rosa Maria
15 MANGIOLA Antonino Giuseppe
16 MARINO Danilo Antonio
17 NERI Mani
18 NICOLO’ Giuseppe
19 NUCERA Paolo
20 PALUMBO Danila Roberta
21 PIRILLO Giuseppina
22 RIZZOTTO Annunziato
23 ROMANO Maddalena
24 ROSSELLI Antonio
25 SAPONE Antonio
26 SARICA Giovanna Maria
27 VECCIA Rosa detta Rosilita
28 ZAGARELLA Paolo
29 ZINDATO Giovanna
30 CRUPI Fabio
31 DE CARIDI Aldo
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