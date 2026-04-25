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Comunali Reggio, Azione in campo per il cdx: i candidati con Cannizzaro sindaco

I NOMI dei candidati

25 Aprile 2026 - 12:35 | di Redazione

Palazzo San Giorgio

Anche Azione sarà in campo nella coalizione di centrodestra a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco.

La lista si aggiunge al quadro delle forze che compongono lo schieramento per la corsa a Palazzo San Giorgio.

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I candidati della lista Azione

  1. Pasquale Ambroggio
  2. Lidia Biacca
  3. Gianluca Califano
  4. Fabrizio Crea
  5. Vanessa Cutrupi
  6. Maria Cuzzola
  7. Vincenzo Gianluca Delfino
  8. Naima Douraibi
  9. Rosanna Emilia Ferlito
  10. Alessia Ficara
  11. Luigi Davide Foti
  12. Annunziata Furuli
  13. Cosimo Giaceli
  14. Maria Pia Antonella Guarna
  15. Andrea Benito La Cava
  16. Giuseppe Lombardo
  17. Andrea Malara
  18. Maria Marcianò, detta Mariella
  19. Diego Meduri
  20. Claudia Enrica Messina
  21. Domenico Minoliti
  22. Antonella Morabito
  23. Doina Cleopatra Oprea
  24. Carmelina Pangallo, detta Carmen
  25. Maria Angela Placido
  26. Anna Maria Riso
  27. Raffaella Romeo
  28. Francesco Spanò
  29. Angelina Stillisano
  30. Leandra Stillitano
  31. Maria Tomasello

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