Comunali Reggio, Azione in campo per il cdx: i candidati con Cannizzaro sindaco
I NOMI dei candidati
25 Aprile 2026 - 12:35 | di Redazione
Anche Azione sarà in campo nella coalizione di centrodestra a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco.
La lista si aggiunge al quadro delle forze che compongono lo schieramento per la corsa a Palazzo San Giorgio.
I candidati della lista Azione
- Pasquale Ambroggio
- Lidia Biacca
- Gianluca Califano
- Fabrizio Crea
- Vanessa Cutrupi
- Maria Cuzzola
- Vincenzo Gianluca Delfino
- Naima Douraibi
- Rosanna Emilia Ferlito
- Alessia Ficara
- Luigi Davide Foti
- Annunziata Furuli
- Cosimo Giaceli
- Maria Pia Antonella Guarna
- Andrea Benito La Cava
- Giuseppe Lombardo
- Andrea Malara
- Maria Marcianò, detta Mariella
- Diego Meduri
- Claudia Enrica Messina
- Domenico Minoliti
- Antonella Morabito
- Doina Cleopatra Oprea
- Carmelina Pangallo, detta Carmen
- Maria Angela Placido
- Anna Maria Riso
- Raffaella Romeo
- Francesco Spanò
- Angelina Stillisano
- Leandra Stillitano
- Maria Tomasello
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