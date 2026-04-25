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Comunali Reggio, presentata la lista ‘Battaglia Sindaco’: i 32 candidati

I NOMI dei candidati della lista del candidato sindaco di csx

25 Aprile 2026 - 12:45 | di Redazione

istruttoria liste

Nel campo del centrosinistra è stata presentata la lista “Battaglia Sindaco”, a sostegno della ricandidatura di Mimmo Battaglia alla guida di Palazzo San Giorgio.

Una lista direttamente legata al candidato sindaco, pensata per rafforzare il progetto politico e amministrativo del centrosinistra nella corsa alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

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I candidati della lista “Battaglia Sindaco”

  1. Carmela Atepi
  2. Pietro Barillà
  3. Valeria Caserta
  4. Claudio Salvatore Casile
  5. Lidia Deborah Chiriatti
  6. Gabriella Cotroneo
  7. Giuseppe Falcone
  8. Massimo Geracitano
  9. Ludovica Laganà
  10. Gianfranco Laurendi
  11. Marlos Lazri
  12. Antonino Liotta, detto Nino
  13. Fortunato Maisano
  14. Carmelo Malara
  15. Maria Maraffa
  16. Giuseppe Marra
  17. Pasquale Filippo Marra
  18. Francesco Nucara
  19. Antonia Nucera
  20. Pietropaolo Palma, detto Pierpaolo
  21. Elena Pelle
  22. Antonio Perpiglia
  23. Giulia Pezzuto
  24. Marianna Valentina Pulitanò
  25. Andrea Quattrone
  26. Francesca Scilla
  27. Giulia Sembianza
  28. Francesca Tiziano
  29. Fabiana Tomba
  30. Donatella Tornese
  31. Giovanni Tramontana, detto Gianni
  32. Lidia Violi

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