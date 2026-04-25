Comunali Reggio, presentata la lista ‘Battaglia Sindaco’: i 32 candidati
I NOMI dei candidati della lista del candidato sindaco di csx
25 Aprile 2026 - 12:45 | di Redazione
Nel campo del centrosinistra è stata presentata la lista “Battaglia Sindaco”, a sostegno della ricandidatura di Mimmo Battaglia alla guida di Palazzo San Giorgio.
Una lista direttamente legata al candidato sindaco, pensata per rafforzare il progetto politico e amministrativo del centrosinistra nella corsa alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.
I candidati della lista “Battaglia Sindaco”
- Carmela Atepi
- Pietro Barillà
- Valeria Caserta
- Claudio Salvatore Casile
- Lidia Deborah Chiriatti
- Gabriella Cotroneo
- Giuseppe Falcone
- Massimo Geracitano
- Ludovica Laganà
- Gianfranco Laurendi
- Marlos Lazri
- Antonino Liotta, detto Nino
- Fortunato Maisano
- Carmelo Malara
- Maria Maraffa
- Giuseppe Marra
- Pasquale Filippo Marra
- Francesco Nucara
- Antonia Nucera
- Pietropaolo Palma, detto Pierpaolo
- Elena Pelle
- Antonio Perpiglia
- Giulia Pezzuto
- Marianna Valentina Pulitanò
- Andrea Quattrone
- Francesca Scilla
- Giulia Sembianza
- Francesca Tiziano
- Fabiana Tomba
- Donatella Tornese
- Giovanni Tramontana, detto Gianni
- Lidia Violi
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