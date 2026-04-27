L’europarlamentare reggina Giusi Princi incontra Papa Leone XIV

“Un’emozione grande e autentica, essere stata ricevuta in udienza privata dal Santo Padre"

“Un’emozione grande e autentica, essere stata ricevuta in udienza privata dal Santo Padre insieme alla famiglia del PPE. Un momento destinato a restare impresso, non soltanto per il suo valore simbolico, ma per la forza delle parole che ci sono state affidate”.

Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, dopo l’udienza privata da Papa Leone XIV, organizzata in occasione delle celebrazioni per i 50 anni del Partito Popolare Europeo.

“In un tempo di incertezze e conflitti – prosegue l’On. Princi -, il richiamo di Papa Leone è stato chiaro: rimettere al centro la persona, custodire la dignità di ogni vita, non lasciare indietro nessuno.

Valori che affondano nella tradizione cristiana — la cura dell’altro, la solidarietà, la giustizia come vocazione — e che restano fondamento vivo dell’identità europea. Nelle parole del Santo Padre ho colto il senso pieno del nostro impegno, perché fare Europa significa questo: costruire ponti, alimentare il dialogo, scegliere il confronto come via di pace”.

“È proprio su questa visione – aggiunge l’europarlamentare calabrese – che si fonda l’impegno del PPE, la più grande famiglia politica dell’UE, di cui fa parte Forza Italia. In una fase geopolitica complessa, il Partito Popolare Europeo si conferma, infatti, punto di riferimento stabile, riaffermando i valori fondanti dell’Unione e promuovendo il dialogo su competitività, riforme ed economia”.

“Le due giornate di studio del PPE, organizzate a Roma nel cinquantesimo anniversario dalla sua nascita – prosegue l’On. Princi -, hanno rappresentato un’importante occasione di confronto sull’Europa di oggi e sulle riforme necessarie per costruire l’Unione di domani. Un evento di alto profilo, alla presenza del Presidente del PPE Manfred Weber, dei colleghi europarlamentari e di autorevoli esperti.

I due giorni a Roma e in Vaticano hanno posto in evidenza anche il contributo determinante della delegazione italiana di Forza Italia nel PPE, un impegno che rende centrale il ruolo del nostro Paese nel progetto europeo, contribuendo in modo significativo a costruire un’Europa più forte, coesa e vicina ai cittadini”, conclude l’europarlamentare calabrese.