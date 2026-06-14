La Redel cade con onore al PalaCalafiore, Avellino promossa in Serie B nazionale

La Pallacanestro Viola ha affrontato in Gara 3 la Felice Scandone Avellino. Uno spettacolo d’altri tempi al PalaCalafiore gremito per gran parte della sua capacità. Nel primo quarto buona partenza degli ospiti, i neroarancio hanno ridotto lo svantaggio e si sono portati sul -5. Nella seconda frazione è continuato il botta e risposta tra lue compagini. Dopo l’intervallo lungo si è acceso lo scontro tra le due squadre. Nell’ultimo quarto il sorpasso della Viola è servito, i campani hanno prontamente risposto. In un finale infuocato sono stati gli ospiti ad aver avuto la meglio ottenendo il salto diretto di categoria. Seconda chance per la Redel il 19,20 e 21 giugno nel concentramento con le altre perdenti delle altre due Conference di Serie B interregionale.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Maresca, Marini, Fernandez, Fiusco, Laquintana. Donda schiaccia per il 2 a 0. Marini per il 2 a 2. Tripla di Cioppa. Donda per il 2 a 7. Laquintana per il -3 dei neroarancio. Scanzi per gli ospiti. Gay per il +7 di Avellino. Scanzi in allontanamento. Coach Cadeo chiama Time Out. Donda in tap in. Tripla di Laquintana. Duranti in penetrazione. Marini in tap in per il -8. Scanzi in penetrazione. Tripla di Laquintana. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Laganà guadagna la lunetta, uno su due. Ancora Laganà dalla lunetta, uno su due. Kmetic in penetrazione. Laganà per i -5. Si chiude il primo quarto sul 16 a 21.

SECONDO QUARTO

Clark per i neroarancio. Marangon in gancio da sotto canestro. Stefanini in penetrazione. Ragusa dalla lunetta, zero su due. Laganà in step back per il -1 della Viola. Tripla di Vitale. Agbortabi dalla lunetta, uno su due. Tripla di Kmetic. Tripla di Cantone. Time Out di Coach Cadeo. Tripla di Laquintana. Cioppa dalla lunetta, due su due. Clark dalla lunetta, uno su due. Laquintana dalla lunetta, due su due. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Vitale dalla lunetta, due su due. Clark in penetrazione, risponde Cantone. Marini due su due dalla lunetta. Donda dalla lunetta, due su due. Maresca dalla media distanza. Laganà dalla lunetta, uno su due. Kmetic dalla lunetta, due su due. Laquintana dalla lunetta, due su due. Si va all’intervallo lungo sul 38 a 42.

TERZO QUARTO

Gay per gli ospiti. Tripla di Maresca. Donda guadagna la lunetta, uno su due. Laquintana dalla lunetta, sbaglia il libero dopo fallo tecnico a Gay. Maresca dalla lunetta, due su due. Tripla di Scanzi. Ancora Scanzi in sospensione. Fiusco dalla lunetta, uno su due. Donda schiaccia. Coach Cadeo chiama Time Out. Laganà in penetrazione. Un errore per compagine. Marini da sotto canestro. Coach Dell’Imperio chiama Time Out. Laganà dalla lunetta, uno su due. Kmetic dalla lunetta. Ragusa dalla lunetta, due su due. Fernandez dalla lunetta, due su due. Ancora Fernandez dalla lunetta, due su due. Ragusa dalla lunetta, due su due. Fiusco dalla lunetta, uno su due. Si va all’ultimo quarto sul 54 a 57.

QUARTO QUARTO

Un errore per compagine. Tripla di Stefanini. Laganà in penetrazione. Laganà in sospensione realizza e si prendo un libero, che non trasforma. Zampa in reverse, dopo una palla recuperata per il 60 a 60. Il pubblico del PalaCalafiore è incandescente. Laganà guadagna la lunetta, due su due. Viola in vantaggio. Tripla di Duranti. Fallo tecnico allo stesso Duranti. Laganà dalla lunetta, trasforma. Donda da sotto canestro segna e guadagna un libero, che trasforma. Tripla di Laganà. Tripla di Duranti. Laganà per il pareggio. Gay dalla lunetta, uno su due. Donda in schiacciata. Laquintana dalla lunetta, due su due. Tripla di Gay. Gay in penetrazione. Scanzi in reverse per il +8. Coach Cadeo chiama Time Out. Laquintana dalla lunetta, uno su due. Scanzi dalla lunetta, due su due. Fiusco in penetrazione. Vitale dalla lunetta, due su due. Tripla di Laganà. Vitale dalla lunetta, due su due. Risultato finale 76 ad 84. La Felice Scandone Avellino promossa in Serie B Nazionale.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Felice Scandone Avellino 76-84 (16-21, 22-21, 16-15 , 22.27)

Redel Reggio Calabria: Fiusco 4, Agbortabi 1, Marangon 2, Marinelli NE, Laganà 25, Fernandez 4, Zampa 2, Marini 8, Maresca 7, Clark 5, Laquinatana 18, Macrillanete NE. Allenatore Cadeo

Felice Scandone Avellino: Scanzi 15, Cioppa 5, Cantone 5, Ragusa 4, Kmetic 8, Duranti 7, Stefanini 5, GAy 11, Galli NE, Donda 13, Vitale 11. Allenatore Dell’Imperio

Arbitri: Arturo Tartamella di Erice (TP) e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG)