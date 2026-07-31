Calciomercato Trapani: bel colpo della società granata. Arriva un attaccante dalla C
Continua a comprare il presidente Antonini, sicuro di avere la squadra più forte
31 Luglio 2026 - 21:11 | Redazione
Dopo quel blocco di quasi venti calciatori annunciati dal presidente Valerio Antonini, il Trapani nella giornata di oggi ha ufficializzato un nuovo arrivo. Si tratta di Amadou Sarr, attaccante non proprio prolifico, ma dalle caratteristiche interessanti e negli ultimi tre anni sempre in serie C.
Il comunicato
“Altro grande colpo in entrata dell’FC Trapani. Arriva in granata il forte attaccante senegalese Amadou Sarr. Con esperienze maturate nelle varie giovanili dell’Inter, nell’Albinoleffe e nel Campobasso, porta in dote fisicità, potenza e tecnica. Un vero colpo voluto fortemente dal Presidente Antonini in sinergia col Direttore Lo Giudice, che eleva ulteriormente il tasso tecnico della nostra squadra. Benvenuto tra noi Amadou“.
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