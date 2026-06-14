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Finale playoff Viola-Avellino: il risultato parziale. Il Palacalafiore risponde ‘presente’ – FOTO

Gara 3 è uno spettacolo anche per la cornice di pubblico che sostiene per Gara 3 la Redel Viola contro la Felice Scandone Avellino

14 Giugno 2026 - 19:51 | di Redazione

redel viola avellino gara ()

Al Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca l’attesissima gara 3 della finale playoff tra Redel Viola e Felice Scandone Avellino.

redel viola avellino gara ()

Chi vince passa in B nazionale. Il popolo neroarancio ha risposto “presente” all’appello della società ed ha riportato l’atmosfera del Palacalafiore agli anni gloriosi nelle serie superiori.

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Palacalafiore quasi pieno per la sfida decisiva

Gara 3 è uno spettacolo anche per la cornice di pubblico che sostiene per Gara 3 la Redel Viola contro la Felice Scandone Avellino.

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Oltre 5000 i tifosi presenti, sugli spalti si respira l’aria delle grandi occasioni.

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Reggio Calabria ha risposto con passione, trasformando il Palacalafiore in un muro neroarancio. Una spinta importante per la squadra di casa, chiamata alla gara più pesante della stagione.

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Redel Viola e Avellino si giocano la B nazionale

La posta in palio è altissima. Redel Viola e Felice Scandone Avellino si affrontano in una partita senza appello: chi vince conquista la promozione in B nazionale.

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Una sfida che vale un’intera stagione, davanti a un pubblico che ha scelto di stare vicino alla Viola nel momento decisivo. Presente, come in gara 1, una folta rappresentativa di tifosi avellinesi.

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Il punteggio a metà primo tempo

Dopo l’avvio bruciante degli ospiti la Viola è ritornata sotto nel punteggio grazie all’ottima prova di Laquintana, già in doppia cifra (13 punti).

Redel Viola Avellino gara ()

Avellino si dimostra però cinica e concreta in attacco e, alla fine del secondo quarto, le squadre rientrano negli spogliatoi col punteggio fermo sul 38-42.

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La gara resta aperta e intensa, con le due squadre pronte a giocarsi ogni possesso in un clima da grande finale.

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