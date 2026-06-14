Finale playoff Viola-Avellino: il risultato parziale. Il Palacalafiore risponde ‘presente’ – FOTO
Gara 3 è uno spettacolo anche per la cornice di pubblico che sostiene per Gara 3 la Redel Viola contro la Felice Scandone Avellino
14 Giugno 2026 - 19:51 | di Redazione
Al Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca l’attesissima gara 3 della finale playoff tra Redel Viola e Felice Scandone Avellino.
Chi vince passa in B nazionale. Il popolo neroarancio ha risposto “presente” all’appello della società ed ha riportato l’atmosfera del Palacalafiore agli anni gloriosi nelle serie superiori.
Palacalafiore quasi pieno per la sfida decisiva
Gara 3 è uno spettacolo anche per la cornice di pubblico che sostiene per Gara 3 la Redel Viola contro la Felice Scandone Avellino.
Oltre 5000 i tifosi presenti, sugli spalti si respira l’aria delle grandi occasioni.
Reggio Calabria ha risposto con passione, trasformando il Palacalafiore in un muro neroarancio. Una spinta importante per la squadra di casa, chiamata alla gara più pesante della stagione.
Redel Viola e Avellino si giocano la B nazionale
La posta in palio è altissima. Redel Viola e Felice Scandone Avellino si affrontano in una partita senza appello: chi vince conquista la promozione in B nazionale.
Una sfida che vale un’intera stagione, davanti a un pubblico che ha scelto di stare vicino alla Viola nel momento decisivo. Presente, come in gara 1, una folta rappresentativa di tifosi avellinesi.
Il punteggio a metà primo tempo
Dopo l’avvio bruciante degli ospiti la Viola è ritornata sotto nel punteggio grazie all’ottima prova di Laquintana, già in doppia cifra (13 punti).
Avellino si dimostra però cinica e concreta in attacco e, alla fine del secondo quarto, le squadre rientrano negli spogliatoi col punteggio fermo sul 38-42.
La gara resta aperta e intensa, con le due squadre pronte a giocarsi ogni possesso in un clima da grande finale.
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