Finale playoff Redel Viola – Felice Scandone Avellino: dove e come vedere la partita
La possibilità di assistere alla finalissima per coloro che non saranno presenti al Palacalafiore
14 Giugno 2026 - 15:21 | di Redazione
La grande attesa è ormai finita per la finalissima della Redel Viola contro la Felice Scandone Avellino.
Stasera alle 19:00 la palla a due per decidere chi otterrà il pass per la Serie B Nazionale. Per questo decisivo appuntamento si spera nel grande “pienone” al palazzetto di Pentimele, con il pubblico neroarancio pronto a trascinare i propri beniamini in un match che si preannuncia spettacolare.
Come seguire la diretta streaming di Gara 3
Per tutti i tifosi che non possono essere presenti al Palacalafiore, la società ha predisposto una copertura totale per non perdere nemmeno un secondo della sfida.
Sarà infatti possibile vedere la partita in diretta streaming sulla pagina Youtube della Pallacanestro Viola e su VideoTouring, con la ricondivisione simultanea su tutti i canali social ufficiali del club reggino.
Qui di seguito il link per vedere la diretta streaming di Gara 3: Guarda la diretta qui
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