Reggina, parla Rizzetta e annuncia i tempi di chiusura della trattativa

Tantissimi tifosi alla fine del primo tempo tra la Viola e Avellino, hanno circondato Matt Rizzetta, presente al PalaCalafiore. Si sono avvicinati anche i giornalisti, queste le sue dichiarazioni: “Sono molto concentrato sull’obiettivo che intendo portare avanti. Per me sarebbe realizzare un sogno che ho sin dall’infanzia. Spero di portarlo a termine. Il Dg Praticò? Non sarebbe corretto speculare sui nomi per una società che ancora non possiedo. Sulla trattativa ci sono dei patti di riservatezza da rispettare, stiamo e sto facendo di tutto per portare avanti questa operazione, spero di chiudere a breve. Con un pò di pazienza spero di realizzare questo sogno. Altre trattative? Ci sono sempre delle dinamiche in queste operazioni, Reggio Calabria merita un progetto ambizioso e noi saremo se siamo in grado di chiudere, saremo molto fortunati a portarlo avanti.

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Sarò totalmente a disposizione e metterò il massimo dell’impegno per portare la Reggina dove merita. Sono fiducioso, altrimenti non sarei venuto qui se non lo fossi. Ci sono ancora dei passi da compiere, voglio dimostrare quanto ci tengo a questo progetto e a questa piazza, voglio consacrare questo matrimonio. Ormai siamo alla fine di una trattativa che durava da tanto tempo e in settimana spero di chiudere. I giocatori? Non abbiamo individuato nessuna figura in questo momento”.