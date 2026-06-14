Prosegue il tour di Matt Rizzetta. Al PalaCalafiore con il DG Praticò – VIDEO

L'imprenditore italoamericano sta seguendo la finalissima tra la Viola e Avellino

Dopo l’incontro con il patron della Reggina, Nino Ballarino, Matt Rizzetta ha voluto completare il tour reggino prima di fare rientro nella sua New York.

Nel pomeriggio l’imprenditore italoamericano ha pubblicato diversi post dai luoghi più tradizionali della città, confermando il legame affettivo con Reggio Calabria.

La giornata si sta concludendo al PalaCalafiore, dove Rizzetta sta assistendo alla finalissima tra Redel Viola e Felice Scandone Avellino, gara decisiva per la promozione in Serie B Nazionale.

Una presenza non casuale, considerata anche la sua passione per la pallacanestro, Rizzetta, infatti, è proprietario anche del Napoli Basket.

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Accanto a lui, durante la serata, il fraterno amico Nicola Cirrincione e il direttore generale della Reggina Giuseppe Praticò.

A fine primo tempo, l’imprenditore italoamericano è stato circondato da tantissimi tifosi presenti al PalaCalafiore. Foto, saluti e curiosità hanno accompagnato un momento che conferma quanto l’attenzione attorno al futuro della Reggina resti altissima.