Sezione Lega Navale Italiana RC: ‘Il grande cuore di Reggio Calabria’

La Sezione Lega Navale Italiana Reggio Calabria Sud, con il suo presidente Massimo Mucciola, ha organizzato presso la sede di Pellaro, l’evento “Il Grande Cuore di Reggio Calabria”, in collaborazione con il Rotary Club Reggio Calabria Sud parallelo 38 (Presidente Paolo Albino), un’importante iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria rivolta alla cittadinanza e, in particolare, a tutti coloro che praticano attività sportive e ricreative in mare.

L’evento ha rappresentato un significativo momento di impegno civico e sociale, culminato con la donazione di quattro defibrillatori automatici esterni (DAE) alla città di Reggio Calabria, contribuendo concretamente ad accrescere la sicurezza del territorio e la capacità di intervento in caso di emergenze cardiache.

Particolare rilievo ha assunto il focus dedicato alla prevenzione cardiovascolare negli sport di mare, tema di grande interesse per il mondo nautico e sportivo. Sono interventi all’evento due famosi cardiologi il dottor Massimo Rao e il dottor Fabio Falzea che hanno approfondito gli aspetti legati alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla gestione delle emergenze cardiache, evidenziando l’importanza della formazione e della diffusione delle corrette pratiche di primo soccorso tra sportivi, diportisti e operatori del mare.

L’iniziativa si inserisce pienamente nei valori istituzionali della Lega Navale Italiana, che promuove non soltanto la cultura del mare, ma anche la sicurezza, la tutela della salute e il benessere delle comunità marittime.

La partecipazione della Sezione Reggio Calabria Sud testimonia l’impegno costante nel favorire attività di alto valore sociale, contribuendo alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, elementi fondamentali per chi vive e frequenta il mare.