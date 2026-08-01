‘I Tesori del Mediterraneo’: sarà un sabato di sport, cultura, spettacolo e la comicità di Matranga e Minafò

“I Tesori del Mediterraneo” salutano una prima giornata ricca contenuti, conclusa con l’esibizione della cantante Chiara Galiazzo, e si prepa a vivere un intenso fine settimana all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Il programma di oggi, sabato 1 agosto, propone appuntamenti dedicati allo sport, alla promozione del territorio, alla letteratura e allo spettacolo. Non mancheranno momenti di comicità e intrattenimento.

La giornata inizierà dalle 17 alle 18.30 con la semifinale de “La Regata del Mediterraneo“, uno degli appuntamenti centrali della manifestazione. Dalle 19.30 alle 00.30 sarà aperta la “Cittadella del Mediterraneo“, con stand espositivi e promozionali. Uno spazio pensato per raccontare le eccellenze, le realtà produttive e le potenzialità turistiche del territorio.

Dalle 21 alle 22, all’Arena dello Stretto, spazio al salotto televisivo dedicato al tema “Turismo, cultura e promozione del territorio”. All’Opera Tresoldi, dalle 21.30 alle 23.30, si terranno invece gli incontri letterari legati al “Premio Apollo“.

La serata entrerà nel vivo alle 22 con lo spettacolo “I Giochi degli Dei”, condotto dalla showgirl Miriana Trevisan. Ospiti i comici siciliani Matranga e Minafò, pronti a regalare risate al pubblico presente sul Lungomare.

Nel corso dello spettacolo si svolgeranno anche le premiazioni del “Premio letterario Apollo“, con i libri in concorso, gli editori e le case editrici provenienti da Calabria, Sicilia e dal panorama nazionale. Un altro appuntamento da non perdere per reggini e turisti, nella cornice dell’Arena dello Stretto e del Lungomare Italo Falcomatà.